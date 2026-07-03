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Çayırova’da yaz okulu öğrencileri "yaza merhaba" etkinliğinde buluştu

Çayırova Belediyesine bağlı çocuk kulüplerinde eğitim gören öğrenciler için yaz okulu kapsamında "yaza merhaba" etkinliği gerçekleştirildi. "Eğitim Önceliğimiz, Çocuklarımız Geleceğimiz" anlayışıyla ilçedeki 8 ayrı noktada 9 mahalleye hizmet veren çocuk kulüplerinde yaz dönemi faaliyetleri sürüyor.

Çayırova'da yaz okulu öğrencileri

03 Temmuz 2026 Cuma 09:53

Eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından yaz okullarına katılan öğrenciler, tatil döneminde hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı buluyor.
Hafta başından itibaren başlayan yaz okulu programı kapsamında, Özgürlük Mahallesi’ndeki Türkan Göktürk Çocuk Kulübü ile Atatürk Mahallesi’ndeki Atatürk Çocuk Kulübü’nde özel etkinlik düzenlendi.
Öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler hazırlanan çeşitli oyunlar ve aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

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