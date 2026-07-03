Çayırova'da yaz okulu öğrencileri

Eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından yaz okullarına katılan öğrenciler, tatil döneminde hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı buluyor.

Hafta başından itibaren başlayan yaz okulu programı kapsamında, Özgürlük Mahallesi’ndeki Türkan Göktürk Çocuk Kulübü ile Atatürk Mahallesi’ndeki Atatürk Çocuk Kulübü’nde özel etkinlik düzenlendi.

Öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler hazırlanan çeşitli oyunlar ve aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.