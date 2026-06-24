Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesine İlişkin Toplantı, Vali Aktaş Başkanlığında Kandıra'da Yapıldı

Kefken Orman İşletme Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıya, Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Yarbay Ziya Can Gürsoy, Kandıra Sahil Güvenlik Komutanlığı SG. Ütğm. İsmail Çilingir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, Kandıra İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Gören, Kandıra İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Erkan Kavak,

DSİ 15. Şube Müdürü Doğan Kahraman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, İzmit Orman İşletme Müdürü Esra Karali, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ercan Güneş, Kandıra İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Kadir Ekinci, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Damla Tosun ve İSU Kandıra Şube Müdürü Cemalettin Ölmez katıldı.

Alınan tedbirlere titizlikle uyulması konusunda kurumların gerekli hassasiyeti göstermelerini isteyen Vali İlhami Aktaş, yaz sezonunun hiçbir boğulma vakası yaşanmadan atlatılması temennisinde bulundu.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini beyan etmesi ile son buldu.