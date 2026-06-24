banner1338
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesine İlişkin Toplantı, Vali Aktaş Başkanlığında Kandıra'da Yapıldı

Bulunduğumuz yaz aylarında olası boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği “Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesi”ne ilişkin toplantı, Vali İlhami Aktaş’ın başkanlığında yapıldı.

Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesine İlişkin Toplantı, Vali Aktaş Başkanlığında Kandıra'da Yapıldı

24 Haziran 2026 Çarşamba 18:08

Kefken Orman İşletme Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıya, Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Yarbay Ziya Can Gürsoy, Kandıra Sahil Güvenlik Komutanlığı SG. Ütğm. İsmail Çilingir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, Kandıra İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Gören, Kandıra İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Erkan Kavak, DSİ 15. Şube Müdürü Doğan Kahraman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, İzmit Orman İşletme Müdürü Esra Karali, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ercan Güneş, Kandıra İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Kadir Ekinci, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Damla Tosun ve İSU Kandıra Şube Müdürü Cemalettin Ölmez katıldı.

 

Alınan tedbirlere titizlikle uyulması konusunda kurumların gerekli hassasiyeti göstermelerini isteyen Vali İlhami Aktaş, yaz sezonunun hiçbir boğulma vakası yaşanmadan atlatılması temennisinde bulundu.

 

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini beyan etmesi ile son buldu.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca'da arazide korkutan yangın Darıca'da arazide korkutan yangın
Gecekonduda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü: Kundaklama şüphesi araştırılıyor Gecekonduda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü:...
"Hacı baba" vurgununa 42'şer yıl hapis ve tahliye
Kocaeli’de 51 çocuk sokakta dilenirken tespit edildi, 31 bin 404 TL ceza uygulandı Kocaeli’de 51 çocuk sokakta dilenirken tespit edildi,...
Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Dereyi ATV ile geçmeye çalışan anne ve oğlu hayatını kaybetti Dereyi ATV ile geçmeye çalışan anne ve oğlu hayatını...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Darıca'da arazide korkutan yangın
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde boş arazide çıkan yangın paniğe sebep oldu. Kuruyan otların tutuşması...

Haberi Oku