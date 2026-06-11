Gebze Millet Bahçesi yazın daha da şenlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’nin en önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Gebze Millet Bahçesi’nde bakım ve düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalarla Gebzelilerin buluşma noktası yaza hazır hale getiriliyor.

GEBZE MİLLET BAHÇESİ RENGÂRENK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Gebze Millet Bahçesi’nde yeşil alanların daha estetik ve sağlıklı görünmesi amacıyla çim biçme çalışmalarına hız verirken, mevsimlik çiçeklerin dikimi ve bakımıyla da alanı rengârenk bir görünüme kavuşturdu. Peyzaj düzenlemeleri kapsamında toprak serimi gerçekleştirilirken, havuzların bakım ve temizlik işlemleri de titizlikle yürütülüyor.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİNDEN YOĞUN ÇALIŞMA

Büyükşehir ekipleri, vatandaşların konforu için ortak kullanım alanlarında da yoğun bir çalışma programı uyguluyor. Millet bahçesi içerisindeki WC ve mescitlerde düzenli bakım, temizlik ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirilirken, genel çevre düzenlemesi kapsamında birçok farklı alanda iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

BÖLGE HALKININ BÜYÜK BEĞENİSİNİ KAZANIYOR

Daha önce hizmete açıldığı günden bu yana bölge halkının büyük beğenisini kazanan ve Gebze’nin nefes alan yaşam merkezlerinden biri haline gelen Gebze Millet Bahçesi, yapılan bakım ve yenileme çalışmalarıyla her geçen gün daha da güzelleşiyor. Özellikle ailelerin, çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği alan; modern donatıları, geniş yeşil alanları ve sosyal yaşam imkânlarıyla dikkat çekiyor.

YAZ MEVSİMİNE HAZIR HALE GETİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Gebze Millet Bahçesi’nde daha huzurlu, güvenli ve keyifli vakit geçirebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ekipler dört mevsim boyunca alanın bakım ve korunması için sahada görev yapmaya devam ediyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri olan Gebze Millet Bahçesi, gerçekleştirilen kapsamlı bakım çalışmaları sayesinde yaz sezonuna en iyi şekilde hazır hale getirildi.