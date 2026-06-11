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VATANDAŞ SORUYOR, BAŞKAN CEVAPLIYOR

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeye ve ilçenin geleceğini ortak akıl ile şekillendirmeye devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana mahalle ziyaretleri, esnaf buluşmaları ve vatandaş görüşmeleriyle halkın içinde olmaya özen gösteren Başkan Ömeroğlu, şimdi de “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında hemşehrileriyle buluşacak.

VATANDAŞ SORUYOR, BAŞKAN CEVAPLIYOR

11 Haziran 2026 Perşembe 14:53

 12 Haziran Cuma günü saat 18.00’de Köseler TOKİ Meydanı’nda gerçekleştirilecek programda vatandaşlar, ilçeyle ilgili merak ettikleri konuları, taleplerini ve önerilerini doğrudan Başkan Ömeroğlu’na iletebilecek.
MİLLETLE BÜTÜNLEŞEN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI
Vatandaş odaklı hizmet anlayışını ön planda tutan Dilovası Belediyesi, düzenlediği halk buluşmalarıyla vatandaşların düşüncelerini ve beklentilerini doğrudan dinlemeyi sürdürüyor. “Milletle Bütünleşen Belediyecilik” anlayışıyla gerçekleştirilen program, yerel yönetim ile vatandaş arasındaki iletişimi daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
TALEP VE ÖNERİLER DOĞRUDAN İLETİLECEK
Program boyunca vatandaşlar, mahalleleriyle ilgili taleplerini, önerilerini ve yaşadıkları sorunları doğrudan Başkan Ramazan Ömeroğlu’na aktarabilecek. Başkan Ömeroğlu da devam eden çalışmalar, planlanan projeler ve belediye hizmetleri hakkında vatandaşların sorularını yanıtlayacak.
BAŞKAN ÖMEROĞLU’NDAN DAVET
Tüm vatandaşları programa davet eden Başkan Ramazan Ömeroğlu, halkın görüşlerinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, “Dilovamızın her köşesinde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, onların taleplerini dinlemeye ve çözüm üretmeye devam ediyoruz. Ortak akıl ve istişare kültürüyle ilçemizi daha güzel yarınlara taşımak için tüm hemşehrilerimizi Köseler TOKİ Meydanı’nda gerçekleştireceğimiz buluşmamıza bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dilovası Belediyesi tarafından düzenlenen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programının, vatandaşların yönetime katılımını artırması ve ilçenin ihtiyaçlarının daha hızlı tespit edilmesine katkı sunması bekleniyor.
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