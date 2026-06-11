Dilovası Belediyesi tarafından düzenlenen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programının, vatandaşların yönetime katılımını artırması ve ilçenin ihtiyaçlarının daha hızlı tespit edilmesine katkı sunması bekleniyor.
VATANDAŞ SORUYOR, BAŞKAN CEVAPLIYOR
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeye ve ilçenin geleceğini ortak akıl ile şekillendirmeye devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana mahalle ziyaretleri, esnaf buluşmaları ve vatandaş görüşmeleriyle halkın içinde olmaya özen gösteren Başkan Ömeroğlu, şimdi de “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında hemşehrileriyle buluşacak.
Dilovası Belediyesi tarafından düzenlenen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programının, vatandaşların yönetime katılımını artırması ve ilçenin ihtiyaçlarının daha hızlı tespit edilmesine katkı sunması bekleniyor.