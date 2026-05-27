DİLOVASI BAYRAMLAŞMADA BULUŞTU

Dilovası Belediyesi tarafından düzenlenen kent bayramlaşması programı, Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bayramın manevi atmosferinin hissedildiği programa ilçe protokolü ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Programa Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Programda konuşan Başkan Ramazan Ömeroğlu, katılımcıların ve tüm Dilovası halkının bayramını kutladı. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel günler olduğunu ifade eden Ömeroğlu, ilçeye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Dilovası’nda vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Ömeroğlu, ilçenin gelişimi için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

BAYRAM DUASI YAPILDI

Konuşmaların ardından bayram duası, Dilovası İlçe Müftüsü tarafından yapıldı. Programda yapılan duada birlik, beraberlik ve huzur temennileri dile getirildi.

VATANDAŞLARLA TEK TEK BAYRAMLAŞTILAR

Duanın ardından Başkan Ramazan Ömeroğlu ve protokol üyeleri vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Samimi görüntülerin oluştuğu programda vatandaşlar da bayramlaşma organizasyonundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen kent bayramlaşması, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.