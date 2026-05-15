MESLEKİ EĞİTİM VE BİLİM FUARI’NIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen Mesleki Eğitim ve Bilim Fuarı’nın açılış programı; protokol üyeleri, eğitim camiası, iş dünyası temsilcileri, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Programda mesleki eğitimin geleceği, gençlerin üretim süreçlerine kazandırılması ve sektörlerin nitelikli insan kaynağı ihtiyacı ele alındı.

Programda konuşan Gebze İlçe Millî Eğitim Müdürü Sayın Şener Doğan, mesleki eğitime sundukları katkılar dolayısıyla Gebze Ticaret Odası’na, Gebze Kaymakamlığı’na ve Gebze Belediyesi’ne teşekkür ederek, eğitim ile iş dünyası arasında kurulan güçlü iş birliğinin gençlerin geleceği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Ardından kürsüye gelen Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş, konuşmasına gençlere yapılan yatırımın önemine dikkat çekerek başladı. Başkan Aslantaş konuşmasında;



"1 yıl sonrasını düşünüyorsanız doğum yapın, 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız fidan dikin ama 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız mutlaka gençlere sahip çıkın." ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana yalnızca iş dünyasına değil, iş dünyasının en önemli ihtiyacı olan insan kaynağına da yatırım yaptıklarını belirten Aslantaş, mesleki eğitimin Türkiye’nin geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Başkan Aslantaş konuşmasında, “Bizler meslek liselerimizin bir memleket meselesi olduğuna inanıyoruz. Gençlerimizin meslek sahibi bireyler olarak yetişmesi, üretimin içerisinde yer alması ve geleceğe güçlü şekilde hazırlanması için projeler üretmeye devam ediyoruz.” dedi.

Gebze Ticaret Odası olarak meslek liselerine yönelik yürüttükleri destek çalışmalarına değinen Aslantaş, teknopark yöneticileri, sanayi kuruluşlarının temsilcileri ve sektör profesyonellerinden oluşan jüri değerlendirmesi sonucunda meslek lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen 30 projeye destek verme kararı aldıklarını belirtti.

Fuarda sergilenen projelerin gençlerin üretim gücünü ve potansiyelini ortaya koyduğunu ifade eden Aslantaş, projelerde emeği bulunan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmasının devamında burs desteklerine de değinen Başkan Aslantaş, Gebze Ticaret Odası tarafından verilen bursların bir bölümünün meslek lisesi öğrencilerine yönlendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İstiyoruz ki gençlerimizin kollarında altın bilezikleri, ceplerinde meslekleri olsun. İster üniversiteye devam etsinler, ister sanayide görev alsınlar, ister kendi işlerini kursunlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, güçlü bir meslek altyapısına sahip olsunlar.”

Program, Gebze Kaymakamı Sayın Mehmet Ali Özyiğit’in gerçekleştirdiği konuşmaların ardından gerçekleştirilen açılış töreniyle devam etti.



Gebze Ticaret Odası, mesleki eğitimi destekleyen projeleri ve gençlerin üretim süreçlerine katılımını artırmaya yönelik çalışmalarıyla “Sizin İçin ,Varız” anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Açılış programı, meslek lisesi öğrencisinin gerçekleştirdiği konuşmayla başladı. Program kapsamında ayrıca, meslek liseleri tanıtım faaliyetlerine dahil olan ortaokul öğrenci velileri de söz alarak mesleki eğitime ilişkin görüş ve deneyimlerini paylaştı.