BAŞKAN ÖMEROĞLU’NDAN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.

08 Mayıs 2026 Cuma 10:19

 ENGELLİLİK TOPLUMSAL BİR SORUMLULUKTUR
Başkan Ömeroğlu mesajında, engelliliğin yalnızca bireysel ya da ailevi bir sağlık meselesi olmadığını, sosyal yönüyle tüm toplumu ilgilendiren önemli bir konu olduğunu ifade etti. Engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmanın, sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamanın ve karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmenin herkesin ortak görevi olduğunu vurgulayan Ömeroğlu, toplumsal farkındalığın artırılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.
ENGELSİZ BİR DİLOVASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Dilovası Belediyesi olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Ömeroğlu, bu kapsamda Diliskelesi’nde özel eğitim okulunun hizmete açıldığını ifade etti. Özel gereksinimli çocuklar ve aileleri için kültürel etkinlikler, sosyal aktiviteler ve geziler düzenlediklerini kaydeden Ömeroğlu, engelli bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer almaları adına çalışmaların artarak süreceğini dile getirdi.
“HEPİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR”
Başkan Ömeroğlu mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:
“Engelli vatandaşlarımızın insan hak ve onuruna yakışır şekilde toplumsal hayata katılmalarını sağlamak, çalışan, üreten ve saygın bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri adına hepimize önemli görevler düşüyor. Bu duygu ve düşüncelerle 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’nı kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum.”
