EKONOMİ:
Gebze'de ticari işbirliklerini artıracak doğrudan temas adımı

Gebze Ticaret Odası (GTO) tarafından, üyelerinin büyük ölçekli firmalarla ticari işbirliklerini geliştirmek ve tedarik zincirlerine entegrasyonunu sağlamak amacıyla düzenlenen "Tedarikçi Günleri" devam ediyor.

29 Nisan 2026 Çarşamba 13:43

Üretici ve tedarikçileri doğrudan alıcılarla buluşturan program kapsamında Turkuaz Kablo yetkilileri odada ağırlandı. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın'ın da katıldığı etkinlikte, oda üyeleri ile firma yetkilileri arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. 

Görüşmelerde, firmaların ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetler doğrudan üreticilerle eşleştirildi; üretim kabiliyetleri, tedarik süreçleri ve işbirliği fırsatları ele alındı. Program sayesinde GTO üyeleri, büyük firmaların satın alma kriterlerini yakından tanıma, mevcut iş hacimlerini genişletme ve yeni iş bağlantıları kurma imkanı buldu.

Başkan Aslantaş'ın ayda en az iki kez düzenleneceğini duyurduğu "Tedarikçi Günleri"nin nisan ayındaki ikinci etkinliği de bu organizasyonla tamamlanmış oldu. 

Gebze Ticaret Odası'nın artan talep doğrultusunda bölgedeki üretim gücünü tedarik zincirlerine daha etkin entegre etmek için programı sürdüreceği belirtildi. 
