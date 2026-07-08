Bilgi evlerinde yaz kursları çok renkli geçiyor

Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz anlayışıyla, çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi, 8 farklı noktada bulunan bilgi evlerinde düzenlediği yaz kurslarında, Çayırovalı çocukların yaz aylarını dolu dolu geçirmesine vesile oluyor.

Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri’nde gerçekleşen yaz kurslarında, Çayırovalı minik öğrenciler, hem

yılın yorgunluğunu atıyor hem de eğlenerek öğreniyor. Geçtiğimiz hafta başlayan dersler kapsamında, Eğlenceli İngilizce, Kur’an-ı Kerim, Zeka Oyunları, Okuma-Yazma, Eğlenceli Matematik, Eğlenceli Bilim, Sokak Oyunları, Resim ve Müzik alanlarında seçtikleri kurslardan eğitim görüyor.

ALANINDA UZMAN EĞİTMENLER

Alanında uzman eğitmenler ışığında yaz kurslarına devam eden Çayırovalı çocuklar, sokak oyunları, eğlenceli matematik ve birçok alanda aldıkları kurslarla keyifle öğrenmenin keyfine varıyor.

Eğitim-öğretim hayatına başlayan çocukların, kendi kişisel gelişimlerine de katkı sunan kurslarla Çayırovalı öğrenciler, 1 aylık süreç boyunca öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye devam edecek.