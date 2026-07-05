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Kocaeli’yi sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı

Kocaeli’de etkili olan şiddetli sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Çok sayıda araç su içinde kalırken, bir araç da su tahliye kanalında mahsur kaldı. Koc

Kocaeli'yi sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı

05 Temmuz 2026 Pazar 13:24

Etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok noktada ulaşımda aksamalar yaşandı. Yağmur sularının birikmesiyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı, bazıları ise neredeyse tamamen suya gömüldü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ekipler ihbarların ardından çalışma başlattı. Öte yandan bir araç, su tahliye kanalında biriken su nedeniyle mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yürüttü.
Kentte yağışın etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlardan su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde dikkatli olmaları istendi.

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