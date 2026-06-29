GEBZE İLKÇEV SPOR KULÜBÜ'NDEN GELECEĞİN DOĞASEVERLERİNE MUHTEŞEM KAMP:

"Doğayı keşfetmek, iz bırakmak ve kalıcı arkadaşlıklar kurmak" mottosuyla yola çıkan kampa, doğayla kucaklaşmaya hazır 45 öğrenci ve onlara profesyonel rehberlik sağlayan 14 deneyimli lider katıldı. Katılımcılar, iki gün boyunca doğanın kalbinde unutulmaz

anılar biriktirirken, kişisel yeteneklerini sınırlayan pek çok eğitsel faaliyette aktif rol aldılar.

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Zengin İstasyon Çalışmaları ile Eğlenirken Öğrendiler

Kamp süresince öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla özel istasyon çalışmaları organize edildi. Alanında uzman liderler eşliğinde yürütülen çalışmalarda öğrenciler şu alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buldular:

​Okçuluk: Odaklanma ve fiziki koordinasyonu artıran okçuluk istasyonunda öğrenciler hedefi tam on ikiden vurmak için heyecanla yarıştı.

​Takım Oyunları: Birlikte hareket etme, strateji geliştirme ve dayanışma ruhunu pekiştiren eğlenceli grup dinamikleri uygulandı.

​İlk Yardım: Doğada karşılaşılabilecek olası kazalara karşı hayati önem taşıyan temel ilk yardım müdahaleleri teorik ve uygulamalı olarak aktarıldı.

​Hayvanları Tanıma: Çevredeki vahşi ve evcil hayvanların izlerini sürme, ayak izlerinden canlıları ayırt etme ve doğal ekosistemi anlama becerisi kazandırıldı.

​Bileklik Tasarımı: Öğrencilerin ince motor becerilerini ve estetik algılarını geliştiren, kamptan birer anı niteliği taşıyan yaratıcı tasarım atölyesi gerçekleştirildi.

​Merdiven Yapımı: Doğal malzemeleri kullanarak pratik çözümler üretmeyi ve izcilik düğüm tekniklerini içeren özel mühendislik becerileri öğretildi.

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Geleneksel Kamp Ateşi ve Macera Ruhu

Günün tatlı yorgunluğu, akşam saatlerinde yakılan geleneksel kamp ateşinin etrafında atıldı. Ateş başında şarkılar söyleyen, marşlar eşliğinde dostluk bağlarını kuvvetlendirdiler. "Doğayla büyü, izinle fark yarat!" sloganıyla hareket eden minik kaşifler; çadır kurma, uyku tulumu kullanımı ve doğada barınma gibi temel kampçılık deneyimlerini de yaşayarak öğrendiler.

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Gebze İLKÇEV Spor Kulübü yetkilileri, etkinlik sonrasında yaptıkları açıklamada; Gebze Teknik Üniversitesi yerleşkesinin eşsiz doğasında çocuklara doğayı tanıtarak, ayak izlerini geleceğe güvenle bırakacak beceriler kazandırmış olmaktan gurur duyduklarını

ve bu tür eğitici kampların kesintisiz devam edeceğini belirttiler.