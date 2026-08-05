AÇIK HAVA SİNEMASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Çık Dışarıya Oynayalım” etkinlikleri yaz akşamlarını renklendirdi. Geçtiğimiz hafta Darıca, Gölcük, Karamürsel ve İzmit'te yoğun katılımla
gerçekleştirilen etkinlikler, çocukları ve aileleri bir araya getirerek her yaştan vatandaşa keyifli anlar yaşattı. Etkinlikler kapsamında Darıca Millet Bahçesi, Gölcük Kavaklı Sahili, Karamürsel Sahili ve İzmit Millet Bahçesi’nde (Fuar Park) çocuklar ve aileler,
sevilen animasyon filmi “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” ile açık hava sinemasının keyfini yaşadı. Yaz akşamında bir araya gelen aileler, çocuklarıyla birlikte unutulmaz anılar biriktirdi.
SAHNE ETKİNLİKLERİ COŞKUYU ZİRVEYE TAŞIDI
Darıca ve Gölcük’te düzenlenen programda ise Tuncer Ediz ve Esin Toksoy’un “Bedenden Oyuna” gösterisi çocuklardan büyük ilgi gördü. Eğlenceli sahne performansları, interaktif oyunlar ve
kahkaha dolu anlar etkinliğe renk kattı.
ATÖLYELER VE OYUNLARLA DOPDOLU PROGRAM
Etkinlik alanlarında kurulan atölyelerde çocuklar; bileklik yapımı, uçurtma, kum boyama, güneş gözlüğü tasarımı, çanta ve tişört boyama ile karikatür atölyelerine katılırken, akıl ve zekâ
oyunları, geleneksel çocuk oyunları ve at biniş deneyimiyle de keyifli vakit geçirdi. Aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak olarak kendi çocukluklarının oyunlarını yeniden hatırlama fırsatı buldu.
GÖRKEMLİ FİNAL İZMİT'TE YAPILDI
“Çık Dışarıya Oynayalım” etkinliklerinin finali İzmit Millet Bahçesi’nde (Fuar Park) iki gün süren programla gerçekleştirildi. İlk gün “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” açık hava sinemasıyla
başlayan final programı, ikinci gün “Grup Rafadan” sahne gösterisiyle coşkulu bir şekilde tamamlandı. Binlerce çocuğun ve ailenin katıldığı final programı, yaz boyunca Kocaeli’nin dört bir yanında devam eden etkinliklerin unutulmaz kapanışı oldu.
Yaz akşamları “Çık Dışarıya Oynayalım” ile renklendi
Çocuklar bu yıl da Büyükşehir’le eğlenceye doydu; Yaz akşamları “Çık Dışarıya Oynayalım” ile renklendi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Çık
AÇIK HAVA SİNEMASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ