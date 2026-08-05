Yaz akşamları “Çık Dışarıya Oynayalım” ile renklendi

AÇIK HAVA SİNEMASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Çık Dışarıya Oynayalım” etkinlikleri yaz akşamlarını renklendirdi. Geçtiğimiz hafta Darıca, Gölcük, Karamürsel ve İzmit'te yoğun katılımla

gerçekleştirilen etkinlikler, çocukları ve aileleri bir araya getirerek her yaştan vatandaşa keyifli anlar yaşattı. Etkinlikler kapsamında Darıca Millet Bahçesi, Gölcük Kavaklı Sahili, Karamürsel Sahili ve İzmit Millet Bahçesi’nde (Fuar Park) çocuklar ve aileler,

sevilen animasyon filmi “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” ile açık hava sinemasının keyfini yaşadı. Yaz akşamında bir araya gelen aileler, çocuklarıyla birlikte unutulmaz anılar biriktirdi.

SAHNE ETKİNLİKLERİ COŞKUYU ZİRVEYE TAŞIDI

Darıca ve Gölcük’te düzenlenen programda ise Tuncer Ediz ve Esin Toksoy’un “Bedenden Oyuna” gösterisi çocuklardan büyük ilgi gördü. Eğlenceli sahne performansları, interaktif oyunlar ve

kahkaha dolu anlar etkinliğe renk kattı.

ATÖLYELER VE OYUNLARLA DOPDOLU PROGRAM

Etkinlik alanlarında kurulan atölyelerde çocuklar; bileklik yapımı, uçurtma, kum boyama, güneş gözlüğü tasarımı, çanta ve tişört boyama ile karikatür atölyelerine katılırken, akıl ve zekâ

oyunları, geleneksel çocuk oyunları ve at biniş deneyimiyle de keyifli vakit geçirdi. Aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak olarak kendi çocukluklarının oyunlarını yeniden hatırlama fırsatı buldu.

GÖRKEMLİ FİNAL İZMİT'TE YAPILDI

“Çık Dışarıya Oynayalım” etkinliklerinin finali İzmit Millet Bahçesi’nde (Fuar Park) iki gün süren programla gerçekleştirildi. İlk gün “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” açık hava sinemasıyla

başlayan final programı, ikinci gün “Grup Rafadan” sahne gösterisiyle coşkulu bir şekilde tamamlandı. Binlerce çocuğun ve ailenin katıldığı final programı, yaz boyunca Kocaeli’nin dört bir yanında devam eden etkinliklerin unutulmaz kapanışı oldu.

Haber Galerisi