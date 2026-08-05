banner1358
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaz akşamları “Çık Dışarıya Oynayalım” ile renklendi

Çocuklar bu yıl da Büyükşehir’le eğlenceye doydu; Yaz akşamları “Çık Dışarıya Oynayalım” ile renklendi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Çık

Yaz akşamları 'Çık Dışarıya Oynayalım” ile renklendi

05 Ağustos 2026 Çarşamba 12:28

AÇIK HAVA SİNEMASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Çık Dışarıya Oynayalım” etkinlikleri yaz akşamlarını renklendirdi. Geçtiğimiz hafta Darıca, Gölcük, Karamürsel ve İzmit'te yoğun katılımla
gerçekleştirilen etkinlikler, çocukları ve aileleri bir araya getirerek her yaştan vatandaşa keyifli anlar yaşattı. Etkinlikler kapsamında Darıca Millet Bahçesi, Gölcük Kavaklı Sahili, Karamürsel Sahili ve İzmit Millet Bahçesi’nde (Fuar Park) çocuklar ve aileler,
sevilen animasyon filmi “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” ile açık hava sinemasının keyfini yaşadı. Yaz akşamında bir araya gelen aileler, çocuklarıyla birlikte unutulmaz anılar biriktirdi.
SAHNE ETKİNLİKLERİ COŞKUYU ZİRVEYE TAŞIDI
Darıca ve Gölcük’te düzenlenen programda ise Tuncer Ediz ve Esin Toksoy’un “Bedenden Oyuna” gösterisi çocuklardan büyük ilgi gördü. Eğlenceli sahne performansları, interaktif oyunlar ve
kahkaha dolu anlar etkinliğe renk kattı.
ATÖLYELER VE OYUNLARLA DOPDOLU PROGRAM
Etkinlik alanlarında kurulan atölyelerde çocuklar; bileklik yapımı, uçurtma, kum boyama, güneş gözlüğü tasarımı, çanta ve tişört boyama ile karikatür atölyelerine katılırken, akıl ve zekâ
oyunları, geleneksel çocuk oyunları ve at biniş deneyimiyle de keyifli vakit geçirdi. Aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak olarak kendi çocukluklarının oyunlarını yeniden hatırlama fırsatı buldu.
GÖRKEMLİ FİNAL İZMİT'TE YAPILDI
“Çık Dışarıya Oynayalım” etkinliklerinin finali İzmit Millet Bahçesi’nde (Fuar Park) iki gün süren programla gerçekleştirildi. İlk gün “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” açık hava sinemasıyla
başlayan final programı, ikinci gün “Grup Rafadan” sahne gösterisiyle coşkulu bir şekilde tamamlandı. Binlerce çocuğun ve ailenin katıldığı final programı, yaz boyunca Kocaeli’nin dört bir yanında devam eden etkinliklerin unutulmaz kapanışı oldu.

Haber Galerisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gündem
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sezonun Ferace Modelleri ve Trendleri Sezonun Ferace Modelleri ve Trendleri
İstanbul’un yanı başında: Tatilcilerin gözde rotasında görsel şölen İstanbul’un yanı başında: Tatilcilerin gözde...
Janjan Şal: Klasik Şıklığın Modern Yorumu Janjan Şal: Klasik Şıklığın Modern Yorumu
Büyükakın kurdeleyi kesti, hayırlı işler diledi Büyükakın kurdeleyi kesti, hayırlı işler diledi
Körfez Aqua 7’den 70’e herkesi büyüledi Körfez Aqua 7’den 70’e herkesi büyüledi
Gebze’de “Çık Dışarıya Oynayalım” rüzgârı esti Gebze’de “Çık Dışarıya Oynayalım” rüzgârı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Sezonun Ferace Modelleri ve Trendleri
Sezonun ferace modelleri ve trendlerini keşfedin! Şık Kadın Ferace tercihleri, kumaş seçenekleri ve kombin...

Haberi Oku