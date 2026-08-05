Kartepe'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

27-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kartepe ilçesinde belirlenen 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, operasyonlarda 119 kök kenevir bitkisi, 730 gram esrar, 2 gram skunk, 2 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti ve diğer suçlarla mücadelenin vatandaşların huzur ve güvenliği için aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.