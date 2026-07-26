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GEBZE TİCARET ODASI'NDAN ÜYELERİNE REKABET GÜCÜ KAZANDIRACAK STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Gebze Ticaret Odası, üyelerine daha nitelikli hizmet sunmak ve iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler geliştirmek amacıyla önemli bir iş birl

GEBZE TİCARET ODASI'NDAN ÜYELERİNE REKABET GÜCÜ KAZANDIRACAK STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

26 Temmuz 2026 Pazar 12:55

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın ve Genel Sekreter Av. Arb. Çağrı Solak'ın ev sahipliğinde; Akademi Yeşil Ofis Consultancy Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemil Aladağ ile Doğu Marmara
ABİGEM Eğitim Müdürü Mehtap Dündar'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, üyelerin ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.
Görüşmede; sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, kurumsal gelişim, proje odaklı iş birlikleri ile yeni iş ve yatırım fırsatlarının oluşturulmasına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Taraflar, işletmelerin değişen küresel rekabet koşullarına uyum sağlamasını
destekleyecek ortak çalışma alanları üzerinde görüş birliğine vardı.
Toplantı kapsamında Gebze Ticaret Odası ile Akademi Yeşil Ofis Consultancy arasında çözüm ortaklığı protokolü imzalandı. Protokol doğrultusunda; eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, proje geliştirme çalışmaları, ulusal ve uluslararası fon ile hibe programları,
sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm uygulamaları başta olmak üzere birçok alanda ortak projeler hayata geçirilecek.
İmzalanan protokol ile üyelerin yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracak, kurumsal kapasitelerini güçlendirecek ve rekabet avantajlarını artıracak çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor. Aynı zamanda kamu, özel sektör ve uluslararası paydaşlarla geliştirilecek
projeler aracılığıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanıyor.
Gebze Ticaret Odası, üyelerine katma değer sağlayacak stratejik iş birliklerini güçlendirmeye, iş dünyasının dönüşümüne katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye ve bölgenin ekonomik gelişimini destekleyecek çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.

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