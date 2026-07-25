Gebze Center AVM’de üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı desteği

İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilecek program kapsamında, üniversite adayları ilgi alanları, yetkinlikleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda uzmanlardan birebir danışmanlık alabilecek.

Eğitim hayatlarının en önemli karar süreçlerinden birinde gençlerin yanında olmayı sürdüren Gebze Center AVM, tercih dönemine özel olarak hayata geçirilen danışmanlık hizmetleriyle üniversite adaylarına kapsamlı bir rehberlik desteği sunuyor.

İŞKUR iş birliğiyle 21 Temmuz - 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında, 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecek danışmanlık noktasında, DABİS (Danışman Bilgi Sistemi) üzerinden öğrencilerin ilgi alanları, yetkinlikleri ve iş gücü piyasasına yönelik göstergeleri doğrultusunda objektif değerlendirmeler gerçekleştirilecek. Böylece adaylara eğitim ve kariyer yolculuklarında veriye dayalı rehberlik desteği sunulacak.

Program kapsamında ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda 29-30 Temmuz 2026 tarihlerinde, 13.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek tercih danışmanlığı hizmetiyle, YKS sonuçlarına göre tercih yapacak öğrenciler ve aileleri uzman öğretmenlerle bir araya gelecek.

AVM içerisinde kurulacak Tercih Danışmanlığı Standı’nda öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri ve akademik hedefleri doğrultusunda profesyonel yönlendirme sağlanırken, adayların tercih sürecini daha bilinçli ve sağlıklı bir şekilde yönetmelerine katkı sunulması hedefleniyor.

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