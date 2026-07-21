İHH Kocaeli Şubesinin Derince İlçesi Yeni Hizmet Binasının Açılışı Vali Aktaş’ın Katılımlarıyla Yapıldı

Açılış törenine; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İHH İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şubesi Başkanı İsmail Yeşildal, İHH İl Teşkilat Başkanı Ceyhun Arslan, Kocaeli Şube Müdürü Mehmet Hatip Erkınay, Derince İlçe Temsilcisi Furkan Güngör, sivil toplum kuruluş ve dernek temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Vali İlhami Aktaş ve protokol üyelerinin günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ile devam etti.

Konuşmaların ardından tören; Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri hayırlı olsun dilek ve temennileri ile İHH Kocaeli Şubesi Derince hizmet binasının açılış kurdelesini kesmeleri ve bir süre yeni hizmet binasının gezilmesiyle sona erdi.