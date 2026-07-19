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Kocaeli Çocuk Sevgi Evleri Derneği Çocuklarımız İçin Piknik Etkinliği Düzenledi

Kocaeli Çocuk Sevgi Evleri Derneği Çocuklarımız İçin Piknik Etkinliği Düzenledi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarımı

Kocaeli Çocuk Sevgi Evleri Derneği Çocuklarımız İçin Piknik Etkinliği Düzenledi

19 Temmuz 2026 Pazar 16:51

Kartepe Seka Kamp piknik alanında gerçekleşen etkinliğe Vali Yardımcısı Nuri Özder, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Müdür Yardımcısı Meral Sarıteke, Kocaeli Çocuk Sevgi Evleri Derneği Başkanı İbrahim Sarı, Onursal Başkan Selma Koçak, dernek yönetim kurul üyeleri, sevgi evleri yetkilileri ile sevgi evlerinde kalan çocuklarımız katıldı.
Çocuklarımızın keyifli ve eğlenceli vakit geçirmelerinin amaçlandığı piknik etkinliği, sunulan ikramların ve çeşitli sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi sonrası sona erdi.

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