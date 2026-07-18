Türkiye'nin Letonya Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, Devr-i Âlem Belgesel Programı'na Konuk Oldu

Devr-i Âlem Belgesel Programı ve İKTAV (İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi) tarafından gerçekleştirilen program kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Riga Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu büyükelçilik makamında ziyaret edildi.

1 Mayıs 2026 tarihinde Riga'daki görevine başlayan Büyükelçi Miroğlu, Türkiye-Letonya ilişkilerinden ekonomik iş birliğine, eğitimden ortak tarih mirasına kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Söyleşide, Türkiye ile Letonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tarihi gelişimi, iki ülke arasındaki yaklaşık 400 milyon avroluk ticaret hacminin 1 milyar avroya çıkarılması hedefi, Letonya'da eğitim gören yaklaşık 1.200 Türk öğrencisinin durumu ve Türk vatandaşlarının

bölgedeki faaliyetleri ele alındı.

Programda ayrıca, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nde (93 Harbi) esir düşen Osmanlı askerlerinin medfun bulunduğu, Riga'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Cēsis Türk Şehitliği ile Büyükelçiliğin burada yürüttüğü koruma ve anma çalışmaları da gündeme geldi.

Röportajda, 14. yüzyıldan itibaren Baltık coğrafyasına yerleşen Kazan-İdil ve Kırım Tatar Türklerinin bölgeye bıraktığı tarihi ve kültürel miras da değerlendirildi.

Devr-i Âlem Belgesel Programı Yapımcı-Yönetmeni Gazeteci İsmail Kahraman, Riga'da kendilerini ağırlayan Türkiye Cumhuriyeti Riga Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu'na teşekkür ederek, dünyanın farklı coğrafyalarında Türkiye'nin tarihi, kültürel ve diplomatik izlerini

kayıt altına almaya devam edeceklerini ifade etti.