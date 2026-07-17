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Fw: 6 ayda 5 bin 948 personel ve stajyere eğitim

Büyükşehir’den insan ve hizmet odaklı eğitim atağı ; 6 ayda 5 bin 948 personel ve stajyere eğitim Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, insan ve hizmet odaklı belediye

Fw: 6 ayda 5 bin 948 personel ve stajyere eğitim

17 Temmuz 2026 Cuma 12:08

ÖNCE SAĞLIK VE GÜVENLİK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının daha güvenli koşullarda görev yapabilmesi, kurumsal iş sağlığı ve güvenliği kültürünün güçlendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. İnsan Kaynakları
ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2026 yılının ilk 6 ayında toplam 5 bin 948 kişiye eğitim verildi.
Gerçekleştirilen eğitimlerle çalışanların iş güvenliği bilinci güçlendirilirken, sahadaki hizmetlerin daha güvenli ve verimli yürütülmesi sağlanıyor.
GÜVENLİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ PAYLAŞILDI
Gerçekleştirilen eğitimlerin büyük bölümünü temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri oluşturdu. Bu kapsamda 4 bin 899 çalışan temel İSG eğitimlerine katılırken, 161 stajyer de çalışma hayatında karşılaşabilecekleri
riskler ve güvenli çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirildi. Eğitimlerde iş kazalarının önlenmesi, meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler, çalışanların hak ve sorumlulukları, ilkyardım uygulamaları, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, acil durum
yönetimi ve güvenli çalışma davranışları gibi başlıklar ele alındı.
UZMANLIK GEREKTİREN ALANLARDA KAPSAMLI EĞİTİM
Temel eğitimlerin yanı sıra farklı çalışma alanlarına yönelik uzmanlık eğitimleri de hayata geçirildi. Bu kapsamda 402 personele yüksekte
güvenli çalışma, 160 personele İSG kurul üyeliği, 147 personele ilkyardım ve 124 personele risk değerlendirme ekibi eğitimi verildi. Ayrıca çalışan temsilcileri, acil durum ekipleri ve kişisel koruyucu donanım kullanımı gibi kritik başlıklarda da eğitim programları
düzenlenerek, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün kurum genelinde yaygınlaştırılması sağlandı.
GÜVENLİ HİZMETİN TEMELİ GÜVENLİ ÇALIŞAN
Teorik bilgilerin uygulamalı örneklerle pekiştirildiği eğitimlerde, çalışanların riskleri önceden fark edebilmesi, olası tehlikelere doğru ve hızlı müdahale edebilmesi ile güvenli çalışma alışkanlıkları kazanması
hedeflendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bu eğitimlerle çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korurken, kent genelinde sunulan hizmetlerin daha güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir şekilde vatandaşlara ulaştırılmasına katkı
sağlıyor. Büyükşehir, nitelikli insan kaynağıyla hizmet kalitesini her geçen gün daha da yukarı taşımayı amaçlıyor.

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