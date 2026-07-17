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Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları ile Sahipsiz Sokak Hayvanları Konulu Toplantı Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın’ın Katılımları ile Yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ilçe belediye başkanlarının katılımlarıyla barınak, rehabilitasyon merkezi ve doğal yaşam alanla

Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları ile Sahipsiz Sokak Hayvanları Konulu Toplantı Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın'ın Katılımları ile Yapıldı

17 Temmuz 2026 Cuma 10:21

Kocaeli Kongre Merkezinde yapılan toplantıya; Vali İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Nuri Özder, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, ilçe belediye başkanları ve belediye yetkilileri ile ilgili kurum müdürleri katıldı.
İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda barınak, rehabilitasyon merkezi ve doğal yaşam alanları oluşturmak için başlatılan çalışmalar kapsamında belediyeler tarafından yürütülen çalışmalar ve gelinen son durumları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Çalışmaların hızlandırılması ve kapasitelerin verimli kullanılmasına ilişkin görüş ve önerilerin paylaşıldığı toplantı, ilçe belediye sınırları içerisindeki sahipsiz hayvanlar sebebiyle meydana gelen sorunların çözümleri üzerine yapılan değerlendirmeler, alınan kararlar, yapılacak iş ve işlemlerin görüşülmesiyle sona erdi.

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