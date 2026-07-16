Büyükakın “15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız”

BAŞKAN SERGİYİ GEZDİ, ANI DEFTERİNİ İMZALADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kocaeli Sanat Galerisi'nde düzenlenen "15 Temmuz Sergi Ziyareti ve Anı Defteri İmza Programı" yoğun katılımla

gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında 15 Temmuz'u anlatan sergiyi gezen Başkan Büyükakın, daha sonra anı defterini imzaladı. Büyükakın, anı defterine

yazdığı mesajı katılımcılarla da paylaştı.

HAİN PLANLAR AZİZ MİLLETİMİZİN CESARETİYLE BOZULMUŞTUR

Anı defterine yazdığı mesajda 15 Temmuz'un devlet ve millet hayatının gördüğü en alçak, en sinsi ve en kalleş saldırılardan biri olduğunu belirten Başkan Büyükakın, darbe girişiminin Türkiye'nin bağımsızlığına, millet

iradesine, devletin bekasına ve Anadolu'daki varlığına yönelik iç ve dış bağlantılı bir işgal ve parçalama teşebbüsü olduğunu ifade etti.

Başkan, "O hain planlar; aziz milletimizin imanı, cesareti, kararlılığı ve fedakârlığıyla bozulmuştur" ifadelerine yer verdi.

“15 TEMMUZ BİR GECELİK KALKIŞMA DEĞİLDİ”

15 Temmuz'un yalnızca bir gecelik kalkışma olmadığını vurgulayan Başkan Büyükakın, bunun uzun yıllar boyunca hazırlanan sinsi bir ihanet planının sahaya sürülmesi olduğunu belirtti. Mesajında, 253 şehit ve binlerce

gazinin fedakârlığına dikkat çeken Büyükakın, Türk milletinin dünyada eşine az rastlanır bir direniş sergilediğini kaydetti.

"İRADE BİZİM, ZAFER BİZİM"

Başkan Büyükakın, mesajında, "Çıplak elleriyle tankları durdurarak o karanlık geceyi aydınlık bir sabaha kavuşturan kahraman yiğitlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız"

ifadelerine yer verdi. Mesajının sonunda tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkelerine bağlılık vurgusu yapan Büyükakın, ezanı susturmak, bayrağı indirmek ve milli iradeyi hedef almak isteyenlere karşı aynı inanç ve kararlılıkla mücadeleyi sürdüreceklerini

belirterek, "İrade Bizim, Zafer Bizim" sözleriyle mesajını tamamladı

15 TEMMUZ PROGRAMLARI GÜN BOYU DEVAM EDECEK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kocaeli’de gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Program akışı kapsamında saat 19.45’te Fevziye Camii önünden başlayacak kortej yürüyüşünün ardından,

saat 21.00’de Milli İrade Meydanı’nda “15 Temmuz Özel Programı” düzenlenecek.