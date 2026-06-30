4.Gebze Alışveriş Festivali kapılarını açıyor

Giyimden ayakkabıya, ev tekstilinden kırtasiyeye kadar birçok ürünün yer alacağı 4. Gebze Alışveriş Festivali, 1 Temmuz Çarşamba (yarın) günü Büyükşehir Bando Takımı eşliğinde kapılarını açacak. 5 Temmuz tarihine kadar sürecek festival, 09.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

ÇADIR KURALARI ÇEKİLDİ

Gebze, bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Alışveriş Festivali ile canlanıyor. Gebze Eskiçarşı’da gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü ile start alacak festival; esnafı, protokol üyelerini ve vatandaşları Kocaeli Büyükşehir

Belediyesi Bando Takımı eşliğinde bir araya getirecek. 1 Temmuz Çarşamba günü (yarın) Gebze Kent Meydanı’nda kapılarını açacak festival, 5 Temmuz Pazar günü saat 23.00’e kadar sürecek. Öte yandan festival öncesinde organizasyonda yer alacak esnafların çadır

kuraları çekildi.

ALIŞVERİŞ VE BİRÇOK ETKİNLİK

Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonluğunda düzenlenen Gebze Alışveriş Festivali, 1-5 Temmuz tarihleri arasında Gebze Kent Meydanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu yıl dördüncüsü

gerçekleştirilen festivalde; giyimden ev tekstiline, tuhafiyeden züccaciyeye kadar yüzlerce indirimli ürün vatandaşlarla buluşacak. Festival, 1 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30’da Gebze Eskiçarşı girişinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde

gerçekleştirilecek kortej yürüyüşüyle başlayacak.

GEBZELİ ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından protokol üyeleri esnaf ziyaretlerinde bulunacak. İlk günün akşamında katılımcılara unutulmaz bir fasıl ve sıra gecesi yaşatılacak. Çocuk oyun gruplarının kurulacağı festival

alanında Gebzeli miniklere popcorn, balon, yüz boyama ve pamuk şeker ikramları yapılacak. Ayrıca sahne akrobasi şovları ve sihirbaz gösterileri de Gebzelilerle buluşacak.

ÜCRETSİZ İKRAMLAR

Festivalde eğlence ve alışveriş bir arada sunulacak. Çocuklar için düzenlenen oyun grupları, ücretsiz patlamış mısır, balon dağıtımı, yüz boyama etkinlikleri ve pamuk şeker ikramları festival boyunca devam edecek.

Cumartesi akşamı fasıl ve sıra gecesi programı bir kez daha gerçekleştirecek. Festival, pazar günü akrobasi şovları ve büyüleyici sihirbaz gösterileriyle görkemli bir kapanış yapacak.

130 ESNAF, 5 GÜN SÜRECEK FESTİVAL

130 esnafın katılımıyla kurulan Gebze Alışveriş Festivali’nde; giyim, ayakkabı, ev tekstili, züccaciye, kırtasiye ve gıda ürünleri yer alıyor. Alışveriş festivali, 5 Temmuz’a kadar 09.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini

ağırlayacak.