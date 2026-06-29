Darıca’da kadınlar yaza merhaba pikniğinde buluştu
Darıca Belediyesi Kişisel Gelişim ve Eğitim Kursları’nda (KİGEM) eğitim
gören kadın kursiyerler, düzenlenen “Yaza Merhaba Pikniği” etkinliğinde bir
araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.
Darıca Belediyesi tarafından kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını
sağlamak ve kursiyerler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla
düzenlenen “Yaza Merhaba Pikniği” yoğun katılımla gerçekleştirildi. KİGEM
bünyesinde eğitim alan kadın kursiyerlerin katıldığı etkinlikte eğlenceli
aktiviteler ve çeşitli ikramlar yer aldı. Doğayla iç içe bir ortamda
gerçekleşen piknik programında kursiyerler hem stres attı hem de
birbirleriyle daha yakından tanışma fırsatı buldu. Gün boyunca düzenlenen
oyunlar ve etkinliklerle renkli görüntüler oluşurken, katılımcılar keyifli
anlar yaşadı.
BIYIK: ‘KADINLARIN HER ZAMAN YANINDAYIZ’
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da piknikte kursiyerleri ziyaret
ederek sohbet etti. Başkan Muzaffer Bıyık, KİGEM’in yalnızca mesleki eğitim
veren bir merkez olmadığını, aynı zamanda kadınların sosyal gelişimlerine
katkı sağlayan önemli bir yaşam alanı olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“KİGEM’de eğitim alan kadınlarımızın bir araya gelerek kaynaşmaları ve
güzel vakit geçirmeleri bizim için çok kıymetli. Kadınlarımızın üretime
katılmalarını desteklerken sosyal hayatın içinde de daha aktif olmalarını
önemsiyoruz. Düzenlediğimiz bu piknik programı da birlik, beraberlik ve
dayanışma duygularını güçlendiren güzel bir etkinlik oldu. Tüm
kursiyerlerimize katılımları için teşekkür ediyor, başarılarının devamını
diliyorum.”
Kadın kursiyerler de kendilerine sunulan imkânlardan dolayı Darıca Belediye
Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek, düzenlenen piknik programının
moral ve motivasyon açısından çok faydalı olduğunu dile getirdi.