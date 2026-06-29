Darıca’da kadınlar yaza merhaba pikniğinde buluştu Darıca Belediyesi Kişisel Gelişim ve Eğitim Kursları’nda (KİGEM) eğitim gören kadın kursiyerler, düzenlenen “Yaza Merhaba Pikniği” etkinliğinde bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi. Darıca Belediyesi tarafından kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve...

Darıca’da kadınlar yaza merhaba pikniğinde buluştu

Darıca Belediyesi Kişisel Gelişim ve Eğitim Kursları’nda (KİGEM) eğitim

gören kadın kursiyerler, düzenlenen “Yaza Merhaba Pikniği” etkinliğinde bir

araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.

Darıca Belediyesi tarafından kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını

sağlamak ve kursiyerler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla

düzenlenen “Yaza Merhaba Pikniği” yoğun katılımla gerçekleştirildi. KİGEM

bünyesinde eğitim alan kadın kursiyerlerin katıldığı etkinlikte eğlenceli

aktiviteler ve çeşitli ikramlar yer aldı. Doğayla iç içe bir ortamda

gerçekleşen piknik programında kursiyerler hem stres attı hem de

birbirleriyle daha yakından tanışma fırsatı buldu. Gün boyunca düzenlenen

oyunlar ve etkinliklerle renkli görüntüler oluşurken, katılımcılar keyifli

anlar yaşadı.

BIYIK: ‘KADINLARIN HER ZAMAN YANINDAYIZ’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da piknikte kursiyerleri ziyaret

ederek sohbet etti. Başkan Muzaffer Bıyık, KİGEM’in yalnızca mesleki eğitim

veren bir merkez olmadığını, aynı zamanda kadınların sosyal gelişimlerine

katkı sağlayan önemli bir yaşam alanı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“KİGEM’de eğitim alan kadınlarımızın bir araya gelerek kaynaşmaları ve

güzel vakit geçirmeleri bizim için çok kıymetli. Kadınlarımızın üretime

katılmalarını desteklerken sosyal hayatın içinde de daha aktif olmalarını

önemsiyoruz. Düzenlediğimiz bu piknik programı da birlik, beraberlik ve

dayanışma duygularını güçlendiren güzel bir etkinlik oldu. Tüm

kursiyerlerimize katılımları için teşekkür ediyor, başarılarının devamını

diliyorum.”

Kadın kursiyerler de kendilerine sunulan imkânlardan dolayı Darıca Belediye

Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek, düzenlenen piknik programının

moral ve motivasyon açısından çok faydalı olduğunu dile getirdi.