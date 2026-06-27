banner1338
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın, karne alan öğrencilerin mutluluğunu paylaştı

Kocaeli’de karnelerini alan öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İzmit Millet Bahçesi ve Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’na koştu. Başkan Büyükakın da bu mutlu günde öğrencileri yalnız bırakmadı.

Başkan Büyükakın, karne alan öğrencilerin mutluluğunu paylaştı

27 Haziran 2026 Cumartesi 13:00

 TATİLİN İLK GÜNÜ DOLUP TAŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eski Fuar alanını yeniden düzenleyerek İzmit Millet Bahçesi adıyla şehir yaşamına kazandırdı. Göleti ve yeşil mekanları ile Kocaelililere şehirden kopmadan şehirden uzaklaşma imkanı sunan İzmit Millet Bahçesi, bünyesindeki Alev Alatlı Kütüphanesi, Sanat Galerisi, kafeleri ve son olarak açılan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu ile İzmit’in yeni cazibe merkezi haline geldi. İzmit Millet Bahçesi, 2025-2026 eğitim-öğretim sezonunu geride bırakan binlerce öğrencinin de karnelerini aldıktan sonra ilk uğradığı mekan oldu.


ÇOCUKLARLA KEYİFLİ SOHBETLER

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, öğrencileri bu sevinçli günlerinde yalnız bırakmadı. İzmit Millet Bahçesi’nde tur atan Başkan Büyükakın karnelerini alan öğrencileri tebrik ederek başarılarından dolayı kutlarken, tatilin tadını çıkaran ailelerle de keyifli sohbetler etti. Ardından, İzmit Millet Bahçesi’nin en gözde noktalarından biri olan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’nu ziyaret eden Büyükakın, çocuklar ve aileler ile bir araya geldi.

AKVARYUMU ÇOK SEVDİLER

Aileler özellikle de çocuklar, akvaryum projesinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Vatandaşların, Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’ndan duyduğu memnuniyeti görmenin kendileri için en büyük mutluluk olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Kocaeli’miz üretmeye, şehrimizin nefes alan bu güzel alanlarında sizlerle bir arada olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller dilerim” ifadesini kullandı

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit'in Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıl Dönümü Mesajı İzmit'in Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıl Dönümü...
Deniz ulaşımında yaz seferleri başlıyor Deniz ulaşımında yaz seferleri başlıyor
Gönüllüler orman yangınlarına karşı farkındalık için sahaya indi Gönüllüler orman yangınlarına karşı farkındalık...
Kocaeli’de her cenaze insan onuruyla defnediliyor Kocaeli’de her cenaze insan onuruyla defnediliyor
KOTO’da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü İstişare Toplantılarının İkincisi Gerçekleştirildi KOTO’da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü...
Mavi Bayraklı plajlar, denetimden başarıyla geçti Mavi Bayraklı plajlar, denetimden başarıyla geçti
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

İzmit'in Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıl...
Sahip olduğu ekonomik, tarihi ve kültürel değerleriyle ülkemizin göz bebeği olan İzmit’imizin düşman...

Haberi Oku