KOTO’da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü İstişare Toplantılarının İkincisi Gerçekleştirildi

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) 4. ve 9. Meslek Komiteleri tarafından gıda, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik düzenlenen istişare toplantılarının ikincisi gerçekleştirildi. İlk toplantıda sektör temsilcileri tarafından gündeme getirilen konuların ilgili kurumlarla değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantı; İŞKUR İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Salih Mülayim ve Kocaeli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Temsilcisi Süleyman Gezeravcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Sektörlerde faaliyet gösteren üyelerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, istihdamdan lojistik süreçlere kadar sektörün çözüm bekleyen konuları tüm yönleriyle ele alındı. KOTO Yönetim Kurulu Üyeleri Can Kuşkan, Abdurahman Kaya, Meclis Üyeleri Adnan Sancak, Ahmet Kul, 4. Meslek Komitesi Başkanı Engin Yener, Komite Üyeleri Yüksel Yılmaz ve Ezgi Yılmaz, 9. Meslek Komitesi Üyeleri Mehmet Buzacı ve Nurdoğan Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının moderatörlüğünü KOTO Meclis Üyesi Mustafa Akcan üstlendi.

AKCAN’DAN ODALAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ KAPSAMLI SUNUM

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Meclis Üyesi ve Moderatör Mustafa Akcan, Kocaeli, Körfez ve Gebze Ticaret Odaları’nın ilgili komiteleri tarafından kurulan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Akcan akabinde, 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilen ilk istişare toplantısında sektör temsilcileri tarafından dile getirilen sorunların kayıt altına alınarak ilgili kurumlara iletildiğini belirtti. Akcan, ikinci toplantının amacının ise sektörün gündemindeki konuları doğrudan çözüm paydaşlarıyla değerlendirmek olduğunu ifade ederek, istişare kültürünün güçlenmesinin ve kurumlar arası koordinasyonun artırılmasının sektörün gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.



İSTİHDAM VE İŞ GÜCÜNE İLİŞKİN KONULAR DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda sektör temsilcileri tarafından özellikle hayvancılık sektöründe yabancı çoban çalıştırılması konusunda yaşanan sorunlar gündeme getirildi. İŞKUR İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz tarafından yapılan bilgilendirmede, İŞKUR sisteminde "Sürü Yöneticisi" meslek kodunun bulunduğu belirtilirken, yabancı uyruklu çalışan istihdam etmek isteyen işletmelerin e-Devlet üzerinden Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü aracılığıyla çalışma izni başvurusu yapabilecekleri ifade edildi. İşletmeler tarafından ayrıca engelli personel çalıştırma yükümlülüğünün uygulama sürecinde yaşanan sorunlar dile getirilirken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Fırıncılık sektöründe yaşanan personel ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak ise sosyal hizmet kuruluşlarında yetişen gençlerin ve ceza infaz kurumlarında bulunan bireylerin mesleki eğitim ve istihdam süreçlerine dahil edilmesine ilişkin öneriler paylaşıldı.



ULAŞIM VE SEVKİYAT SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Toplantının önemli gündem başlıklarından birini şehir merkezinde faaliyet gösteren işletmelerin yaşadığı lojistik sorunlar oluşturdu. Özellikle ürün sevkiyatları sırasında trafik cezalarıyla karşı karşıya kalındığını belirten sektör temsilcileri, yükleme ve boşaltma alanlarının yetersizliğinin ticari faaliyetleri olumsuz etkilediğini ifade etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Salih Mülayim ve Kocaeli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Temsilcisi Süleyman Gezeravcı tarafından yapılan değerlendirmelerde, yük indirme ve bindirme alanlarının oluşturulmasının çözüm açısından önem taşıdığı belirtilirken, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren durumlarda mevcut mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasının zorunlu olduğu ifade edildi.



KURUMLARLA DOĞRUDAN DİYALOG İMKANI

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen toplantıda sektör temsilcileri, yaşadıkları sorunları doğrudan ilgili kurumların yöneticilerine aktarma fırsatı buldu. Katılımcılar, bu tür toplantıların sorunların doğru tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması açısından önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Toplantı sonunda, gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün ihtiyaçlarının ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilmeye devam edileceği, istişare toplantılarının ise sektörün gelişimine katkı sağlayacak şekilde sürdürüleceği belirtildi.