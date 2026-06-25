Ormanya’da Gece Sineması “Buz Devri” ile başlıyor

İLK FİLME SİNEMASEVERLER KARAR VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğal yaşam ve ekoturizm merkezi Ormanya’da yaz akşamlarına renk katacak “Gece Sineması” etkinliklerini başlatıyor. Doğanın huzur veren atmosferinde gerçekleştirilecek etkinlikte vatandaşlar, unutulmaz bir sinema deneyimi yaşayacak. Yaz boyunca her ay düzenlenecek gösterimlerin açılış filmi, sosyal medya üzerinden yapılan anketle belirlendi. Çocukların ve sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oylamada en fazla oyu alan “Buz Devri”, Ormanya Gece Sineması’nın ilk filmi oldu.

FİLM ÖNCESİ EĞLENCE DOLU ANLAR

Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği etkinlik için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Gösterim alanında teknik kurulumlar devam ederken, ziyaretçilerin keyifli bir akşam geçirmesi için her detay titizlikle planlanıyor. Film öncesinde animatör gösterileri düzenlenecek, katılımcılara patlamış mısır, çay ve su ikram edilecek.

ORMANYA’DAN KARNE HEDİYESİ

Karne sevincini yaşayan çocuklara özel olarak planlanan etkinlik, yaz tatiline eğlenceli bir başlangıç sunacak. Sevilen karakterleriyle kuşakları buluşturan “Buz Devri”, ailelere hem eğlenceli hem de nostaljik bir sinema deneyimi yaşatacak. Doğanın kalbinde gerçekleşecek etkinlik, 26 Haziran Cuma günü her yaştan ziyaretçiyi ağırlayacak.

HER AY YENİ BİR FİLM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Gece Sineması” etkinlikleri yaz boyunca devam edecek. Her ay farklı bir filmin gösterileceği etkinliklerle vatandaşların kültür ve sanatla buluşması hedefleniyor.

YAZ AKŞAMLARI ORMANYA’DA RENKLENECEK

Ormanya’nın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilecek sinema gecelerinin tarih ve program detayları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ormanya’nın sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Doğa, kültür ve eğlenceyi bir araya getiren etkinliklerin yaz akşamlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olması bekleniyor.