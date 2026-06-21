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KÜLTÜR VE SANAT:
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Macera ve spor Karneval’da bir arada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Millet Bahçesi’nde düzenlenen Karneval Çocuk Şenliği, spor etkinlikleriyle de çocukların yoğun ilgisini görüyor. Şenlik alanında kurulan spor parkurları ve oyun alanları, çocuklara hem eğlenceli hem de hareket dolu anlar yaşatıyor.

Macera ve spor Karneval'da bir arada

21 Haziran 2026 Pazar 13:13

 ETKİNLİKLER İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

İzmit Millet Bahçesi’nde (Fuar Park) çocuklar için özel olarak organize edilen Karneval etkinliği ikinci gününde de devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocukları buluşturduğu dev etkinlikte çocuklar yaz tatiline eğlenceli bir başlangıç yaparken, spor parkurları ve oyun alanları da büyük ilgi görüyor. Birbirinden farklı aktivitelerle hazırlanan etkinlik alanları, çocuklara hem eğlenme hem de hareketli vakit geçirme imkânı sunuyor.

 

ÇOCUKLAR ENERJİLERİNİ SPORLA ATIYOR

Karneval kapsamında hazırlanan spor etkinlik alanlarında çocuklar basketbol ve voleybol yarışmalarına katılarak yeteneklerini sergiliyor. Yön bulma oyunları, okçuluk ve bocce etkinlikleri ise çocuklara hem eğlenme hem de yeni deneyimler kazanma fırsatı sunuyor.

 

MACERA DOLU PARKURLAR BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Şenlik alanında yer alan survivor parkuru, bilek güreşi, su savaşları ve çeşitli oyun alanları gün boyunca çocukların uğrak noktaları arasında yer alıyor. Katılımcılar, birbirleriyle kıyasıya mücadele ederek eğlenceli anlar yaşıyor.

 

SANAL GERÇEKLİK DENEYİMİ HEYECAN KATIYOR

Karneval’da yer alan sanal gerçeklik alanları da çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Su kayağı, motokros ve formula yarış simülasyonlarının yer aldığı VR deneyim alanlarında çocuklar teknolojiyle sporu bir arada deneyimleme fırsatı buluyor.

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