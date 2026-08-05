Başiskele’de Kavallıoğlu Caddesi yenileniyor

Çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini belirten Özlü, caddenin kısa sürede tamamlanarak yaya ve araç trafiği için daha güvenli ve modern hale getirileceğini söyledi.

Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi Kavallıoğlu Caddesi’nde üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kavallıoğlu Caddesi’nde devam eden çalışmaları teknik ekibiyle birlikte yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı. Başiskele’nin her noktasında yaşam kalitesini artırmak ve kenti geleceğe hazırlamak amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdüren Başiskele Belediyesi, üstyapı projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, ilçe genelindeki mahallelerde yürütülen projeleri yakından takip eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, teknik ekibiyle birlikte Yaylacık Mahallesi Kavallıoğlu Caddesi’ndeki üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Saha incelemeleri sırasında caddede devam eden çalışmaların detaylarını teknik ekibinden dinleyen Başkan Özlü, ekiplerle istişarelerde bulunarak çalışmaların planlanan takvime uygun ve en güzel şekilde ilerlemesi talimatını verdi.

"Her caddeye, her sokağa aynı özenle dokunuyoruz"

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçe genelinde sürdürülen hizmetlerin eşit ve planlı anlayışla yürütüldüğünün altını çizerek Başiskele’nin geleceğine yakışır yatırımlarla emin adımlarla yürüdüklerini söyledi. Başkan Özlü, Kavallıoğlu Caddesi’nde tamamlanma aşamasına gelen ve devam eden üstyapı çalışmalarının kısa süre içinde bitirilerek hem yaya hem de araç trafiği için daha güvenli ve modern yapıya kavuşturulacağını söyledi.