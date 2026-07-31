Geleneksel Yazlık Kadırga Şenliği 31 Temmuz'da Başlıyor

Bu yıl 38.’si düzenlenecek olan Yazlık Kültür ve Doğayı Koruma Derneği Geleneksel Kadırga
Yayla Şenlikleri, bir kez daha Karadeniz Müziğinin yıldız isimlerine ev sahipliği yapacak. 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek
şenliklerde tam bir müzik şöleni yaşanacak. Sinan Sami, Şükrü Güler, Taner Eyüpoğlu, Mehmet Tak’ın da aralarında olduğu 23 ses sanatçısının sahne alacağı şenliklerin her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Yöresel kıyafetler ve yiyeceklerin tanıtılacağı Yazlık Kadırga Şenlikleri’nde ziyaretçiler yine doyasıya eğlenecek.
Karadeniz’in ünlü sesleri coşkuyu arttıracak
Gölcük Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenecek olan Kadırga Şenlikleri, horon ve müzikle ziyaretçilerini coşturacak. Birbirinden değerli yöresel sanatçıların sahne alacağı şenliklerde Karadeniz’in ünlü sanatçıları; Sinan Sami, Şükrü
Güler, Taner Eyüpoğlu, Mehmet Tak, Efe Karagüzel gibi birbirinden değerli yerel sanatçıların seslendireceği şarkılar ile eğlence zirveye ulaşacak.
Horon ve müzik ile ziyaretçiler coşacak
Kadırga Şenlikleri’nde; 31 Temmuz Cuma günü; Fatih Şerit, Kurtuluş Eyibil, Cesi, Ali Alkurt, Efe Karagüzel, 1 Ağustos Cumartesi Günü; Osman Bayraktar, Özkan Pekin, Hızır Dinçer, Filiz Yıldırım, Sinan Sami, Şükrü Güler, 2 Ağustos Pazar, Emirhan Bülbül, Tarık Bilim, Bahattin Kılıç, Mustafa Bayraktar, Mehmet Tak ve Taner
Eyüpoğlu birbirinden güzel türkülerini seslendirecekler.
Başkan Sezer tüm Gölcüklüleri şenliklere davet etti
Kadırga’nın bu yıl da Karadeniz coşkusuna ev sahipliği yapacağını belirten Gölcük Belediye
Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm hemşehrilerini Yazlık Kadırga Şenliği’ne davet etti.