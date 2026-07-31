Geleneksel Yazlık Kadırga Şenliği 31 Temmuz'da Başlıyor

Geleneksel Yazlık Kadırga Şenlikleri; 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Karadeniz müziğinin yıldız isimleri ile bu yıl da eğlencenin merkezi olacak.

Bu yıl 38.’si düzenlenecek olan Yazlık Kültür ve Doğayı Koruma Derneği Geleneksel Kadırga

Yayla Şenlikleri, bir kez daha Karadeniz Müziğinin yıldız isimlerine ev sahipliği yapacak. 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek

şenliklerde tam bir müzik şöleni yaşanacak. Sinan Sami, Şükrü Güler, Taner Eyüpoğlu, Mehmet Tak’ın da aralarında olduğu 23 ses sanatçısının sahne alacağı şenliklerin her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Yöresel kıyafetler ve yiyeceklerin tanıtılacağı Yazlık Kadırga Şenlikleri’nde ziyaretçiler yine doyasıya eğlenecek.

Karadeniz’in ünlü sesleri coşkuyu arttıracak

Gölcük Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenecek olan Kadırga Şenlikleri, horon ve müzikle ziyaretçilerini coşturacak. Birbirinden değerli yöresel sanatçıların sahne alacağı şenliklerde Karadeniz’in ünlü sanatçıları; Sinan Sami, Şükrü

Güler, Taner Eyüpoğlu, Mehmet Tak, Efe Karagüzel gibi birbirinden değerli yerel sanatçıların seslendireceği şarkılar ile eğlence zirveye ulaşacak.

Horon ve müzik ile ziyaretçiler coşacak

Kadırga Şenlikleri’nde; 31 Temmuz Cuma günü; Fatih Şerit, Kurtuluş Eyibil, Cesi, Ali Alkurt, Efe Karagüzel, 1 Ağustos Cumartesi Günü; Osman Bayraktar, Özkan Pekin, Hızır Dinçer, Filiz Yıldırım, Sinan Sami, Şükrü Güler, 2 Ağustos Pazar, Emirhan Bülbül, Tarık Bilim, Bahattin Kılıç, Mustafa Bayraktar, Mehmet Tak ve Taner

Eyüpoğlu birbirinden güzel türkülerini seslendirecekler.

Başkan Sezer tüm Gölcüklüleri şenliklere davet etti

Kadırga’nın bu yıl da Karadeniz coşkusuna ev sahipliği yapacağını belirten Gölcük Belediye

Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm hemşehrilerini Yazlık Kadırga Şenliği’ne davet etti.