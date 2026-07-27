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Eskihisar Kalesi'nde Çocukların Akşamı

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları, çocuklara özel hazırlanan renkli programla devam etti.

Eskihisar Kalesi'nde Çocukların Akşamı

27 Temmuz 2026 Pazartesi 11:13

Tarihi Eskihisar Kalesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Bilim Show ve sevilen çocuk sanatçısı
Onur Erol'un konseri, miniklere ve ailelerine unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

Program, etkinlik takviminde yer aldığı şekilde ücretsiz olarak vatandaşlarla buluştu.
Bilim Show, birbirinden ilgi çekici deneylerle çocukların hem eğlenmesini hem de bilimin
eğlenceli yönünü keşfetmesini sağladı. Renkli deneyler ve interaktif gösteriler, çocukların yoğun ilgisiyle takip edilirken aileler de bu keyifli anlara ortak oldu.

Onur Erol Şarkılarıyla Coşturdu
Sahneye çıkan Onur Erol, sevilen çocuk şarkılarını miniklerle birlikte seslendirdi.
Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden çocuklar, dans ederek doyasıya eğlenirken
tarihi kalenin atmosferi neşeli görüntülere sahne oldu. Veliler de çocuklarıyla
birlikte konseri ilgiyle takip ederek yaz akşamının tadını çıkardı.

Kültür ve Sanat Akşamları Devam Ediyor
Gebze Belediyesi'nin yaz boyunca düzenlediği Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları,
her yaştan vatandaşa hitap eden etkinlikleriyle devam ediyor. Tarihi ve kültürel mirasın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen programlar, sinema
gösterimlerinden konserlere, çocuk etkinliklerinden sahne performanslarına
kadar zengin içeriğiyle Gebzelileri buluşturmayı sürdürüyor.

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