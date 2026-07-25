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Gebze’de bina çatısı alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çatıdan yükselen alevler cep telefonu kamerasıyla

Gebze'de bina çatısı alevlere teslim oldu

25 Temmuz 2026 Cumartesi 12:36

Yangın, saat 14.00 sıralarında Barış Mahallesi Cam Blokları mevkisinde bulunan bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çatıyı saran alevler çevrede paniğe neden olurken, ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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