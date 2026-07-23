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Minik yürekler emin ellerde

Büyükşehir ekipleri kaybolan çocukları ailelerine ulaştırıyor; Minik yürekler emin ellerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile özel güve

Minik yürekler emin ellerde

23 Temmuz 2026 Perşembe 19:01

SAHİLLERDE GÜVENLİK MESAİSİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile özel güvenlik ekipleri, yaz sezonunda yoğun ilgi gören Kandıra sahillerinde vatandaşların huzur ve güvenliği için görevlerini aralıksız sürdürüyor. Sahillerde düzenli devriye görevi yürüten ekipler,
özellikle kalabalığın arttığı dönemlerde ailelerinden ayrılan çocukların güvenli şekilde yakınlarına ulaştırılması için titizlikle çalışıyor.
SON BİR HAFTADA 7 ÇOCUK AİLESİNE KAVUŞTU
Son bir hafta içerisinde Kandıra sahillerinde ailelerinden ayrı düşen 7 çocuk, Büyükşehir zabıtası ve özel güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede ailelerine teslim edildi. Anons sistemi, devriye ekipleri ve sahadaki personel arasındaki güçlü koordinasyon
sayesinde çocuklar güvenle ailelerine ulaştırılırken, ailelerin yaşadığı endişe de kısa sürede giderildi.
SEZON BOYUNCA 18 ÇOCUK GÜVENLE TESLİM EDİLDİ
Yaz sezonunun başlamasından bu yana Kandıra sahillerinde kaybolan toplam 18 çocuk, ekiplerin dikkatli ve koordineli çalışmasıyla sağ salim ailelerine teslim edildi. Böylece olası mağduriyetlerin önüne geçilirken, sahillerde güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar
kesintisiz şekilde devam ediyor.
AİLELERE DİKKAT ÇAĞRISI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında sahillerde yaşanan yoğunluk nedeniyle ailelerin çocuklarını sürekli gözetim altında bulundurmalarının önemine dikkat çekti. Olası kaybolma durumunda ise en yakın zabıta, özel güvenlik ya da görevli personele vakit
kaybetmeden başvurulmasının, çocukların kısa sürede ailelerine ulaştırılmasında büyük önem taşıdığı ifade edildi.

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