Yerli Elektrikli Mikro Araç KAREA Proje Liderlerinden Vali Aktaş’a Ziyaret

Ziyarette mart ayında seri üretime giren yerli elektrikli mikro araç KAREA hakkında Vali Aktaş’a bilgi veren Proje Yatırımcısı Diri, kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Çalışma ve projelerine ilişkin bilgi aldığı konuklarını yerli ve milli üretime verdikleri katkıdan dolayı tebrik eden Vali Aktaş, ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.