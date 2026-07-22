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Yerli Elektrikli Mikro Araç KAREA Proje Liderlerinden Vali Aktaş’a Ziyaret

Karel Kalıp Anonim Şirketi yerli elektrikli mikro araç KAREA Projesi Proje Yatırımcısı ve Lideri Refik Diri, Mühendislik ve Yeni Teknolojiler Lideri Başmühendis

Yerli Elektrikli Mikro Araç KAREA Proje Liderlerinden Vali Aktaş'a Ziyaret

22 Temmuz 2026 Çarşamba 17:39

Ziyarette mart ayında seri üretime giren yerli elektrikli mikro araç KAREA hakkında Vali Aktaş’a bilgi veren Proje Yatırımcısı Diri, kabullerinden dolayı teşekkür etti.
Çalışma ve projelerine ilişkin bilgi aldığı konuklarını yerli ve milli üretime verdikleri katkıdan dolayı tebrik eden Vali Aktaş, ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.

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