Tedavi gören miniklerle tek tek ilgilenen
Başkan Büyükgöz, çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileterek moral verdi.
Çocukların Heyecanına Ortak Oldu
Hastane servisindeki odaları ziyaret eden Başkan Büyükgöz, doktorlardan
çocukların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Sünnet olan çocuklarla sohbet
eden Başkan Büyükgöz, "Korkmayın, kısa sürede iyileşeceksiniz."
sözleriyle miniklere cesaret verdi. Ailelerle de bir süre sohbet eden Başkan
Büyükgöz, bu özel günün hem çocuklar hem de aileleri için unutulmaz bir hatıra
olduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.
"Rabbim Evlatlarımızın Bahtını Açık Etsin"
Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur
Büyükgöz, "Geleneksel Sünnet Şölenimiz kapsamında sünnet olan
evlatlarımızı ziyaret ederek heyecanlarını paylaştık. Rabbim tüm evlatlarımıza
sağlık, sıhhat ve hayırlı bir ömür nasip etsin. Delikanlılığa ilk adımlarını
atan yavrularımızın bahtı da yolu da açık olsun." dedi.
Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni kapsamında
sünnet olan çocuklar, sağlık ekiplerinin gözetiminde tedavilerini sürdürürken,
Başkan Büyükgöz'ün ziyareti hem çocuklara hem de ailelerine moral oldu.
Başkan Büyükgöz'den Sünnet Çocuklarına Moral Ziyareti
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni kapsamında Fatih Devlet Hastanesi'nde sünnet olan çocukl
Tedavi gören miniklerle tek tek ilgilenen