Başkan Büyükgöz'den Sünnet Çocuklarına Moral Ziyareti

Tedavi gören miniklerle tek tek ilgilenen

Başkan Büyükgöz, çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileterek moral verdi.

Çocukların Heyecanına Ortak Oldu

Hastane servisindeki odaları ziyaret eden Başkan Büyükgöz, doktorlardan

çocukların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Sünnet olan çocuklarla sohbet

eden Başkan Büyükgöz, "Korkmayın, kısa sürede iyileşeceksiniz."

sözleriyle miniklere cesaret verdi. Ailelerle de bir süre sohbet eden Başkan

Büyükgöz, bu özel günün hem çocuklar hem de aileleri için unutulmaz bir hatıra

olduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Rabbim Evlatlarımızın Bahtını Açık Etsin"

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur

Büyükgöz, "Geleneksel Sünnet Şölenimiz kapsamında sünnet olan

evlatlarımızı ziyaret ederek heyecanlarını paylaştık. Rabbim tüm evlatlarımıza

sağlık, sıhhat ve hayırlı bir ömür nasip etsin. Delikanlılığa ilk adımlarını

atan yavrularımızın bahtı da yolu da açık olsun." dedi.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni kapsamında

sünnet olan çocuklar, sağlık ekiplerinin gözetiminde tedavilerini sürdürürken,

Başkan Büyükgöz'ün ziyareti hem çocuklara hem de ailelerine moral oldu.

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