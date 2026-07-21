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Motosiklet lokantada oturan müşteriye çarptı

Kocaeli’de kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü lokantanın cam vitrinine daldı. Çarpmanın şiddetiyle müşteri savrularak yaralandı. Korku dolu anlar güvenlik

Motosiklet lokantada oturan müşteriye çarptı

21 Temmuz 2026 Salı 10:24

Edinilen bilgiye göre, motosiklet hakimiyetini kaybeden Y.G., lokantanın camını kırarak bir müşteriye çarptı. O sırada masada oturan müşteri çarpmanın şiddetiyle savrulurken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle müşteri yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı müşteriyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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