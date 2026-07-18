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AFAD, zorlu görevlere Büyükşehir’le hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afet ve acil durumlara müdahalede kritik rol üstlenen AFAD ekiplerinin sahadaki gücünü artırmak için önemli bir eğitim programına

AFAD, zorlu görevlere Büyükşehir'le hazırlanıyor

18 Temmuz 2026 Cumartesi 12:37

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen
“İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi” ile personelin olay yerine daha hızlı, güvenli ve etkin ulaşması hedeflendi.

BÜYÜKŞEHİR’İN VARLIĞI HER ALANDA HİSSEDİLİYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği alt ve üstyapı yatırımları, sosyal destek projeleri ve şehir genelinde sürdürdüğü kapsamlı hizmetlerin ötesinde, tüm çalışmalarının merkezine insan hayatını koyan anlayışıyla öne çıkıyor. Kentin her noktasında yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Büyükşehir, aynı zamanda olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı bir şehir inşa etmek adına kritik adımlar atıyor. Bu doğrultuda AFAD ekiplerine yönelik düzenlenen ileri sürüş teknikleri
eğitimiyle, personelin zorlu şartlarda dahi olay yerine en hızlı, en güvenli ve en etkin şekilde ulaşabilmesi sağlanırken, müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine de önemli katkı sunuluyor.

GÜVENLİ SÜRÜŞÜN TÜM İNCELİKLERİ ELE ALINDI
Afet anlarında saniyelerin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, kurumlar arası iş birliği kapsamında AFAD personeline yönelik kapsamlı bir eğitim
süreci yürüttü. Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen programda, zorlu koşullarda güvenli sürüşün tüm incelikleri detaylı şekilde ele alındı.

HEM TEORİK HEM UYGULAMALI EĞİTİM
Büyükşehir İtfaiyesi’nin uzman eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde; sürüş güvenliği, doğru direksiyon hâkimiyeti, ani frenleme, engelden kaçma manevraları, viraj
kontrolü ve kaygan zeminlerde araç kullanımı gibi kritik başlıklar işlendi. Katılımcılar, özel olarak hazırlanan parkurda gerçekleştirilen uygulamalarla teorik bilgilerini sahada test etme imkânı buldu.

AMAÇ: HIZLI, GÜVENLİ VE ETKİN MÜDAHALE
Eğitimlerle AFAD ekiplerinin olay yerine en kısa sürede ulaşırken güvenliği ön planda tutması, personel ve araç güvenliğinin en üst seviyede sağlanması amaçlandı. Aynı
zamanda müdahale süreçlerinin daha hızlı ve koordineli şekilde başlatılmasına katkı sunulması hedeflendi.

ZORLU ŞARTLARA KARŞI TAM HAZIRLIK
Gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde AFAD personelinin zorlu yol, arazi ve hava koşullarında araç kullanma becerileri geliştirilirken, afetlere müdahale kapasitesi de
önemli ölçüde güçlendirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık kapsamında kurumlar arası koordinasyonu artıran eğitim çalışmalarını sürdürecek.

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