Kandıra’da kontrolden çıkan otomobil denize uçtu

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, vatandaşların çadır kurduğu kumluk alana girdi. Çadırların arasından geçen otomobil, kumsalı aşarak denize düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan kişiler, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu boğulmaktan kurtarılarak sudan çıkarıldı. Denizde kalan araç ise bölgeye getirilen bir iş makinesi yardımıyla çekilerek kıyıya alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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