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Kandıra’da kontrolden çıkan otomobil denize uçtu

Kandıra ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tatilcilerin çadır kurduğu kumsalı aşarak denize düştü. Sulara gömülen araçtaki kişiler ekipler taraf

Kandıra'da kontrolden çıkan otomobil denize uçtu

13 Temmuz 2026 Pazartesi 11:36

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, vatandaşların çadır kurduğu kumluk alana girdi. Çadırların arasından geçen otomobil, kumsalı aşarak denize düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan kişiler, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu boğulmaktan kurtarılarak sudan çıkarıldı. Denizde kalan araç ise bölgeye getirilen bir iş makinesi yardımıyla çekilerek kıyıya alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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