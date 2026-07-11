Büyükşehir’den Batı yakasına doğayla iç içe üç özel alan;

Şehrin stresine Darıca Millet Bahçesi’nde mola

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği millet bahçeleri, vatandaşların en uğrak yaşam alanları arasında yer alıyor. Özellikle Darıca Millet Bahçesi’nde bulunan üç farklı tematik bahçe, şehrin gürültü

ve stresinden uzaklaşmak isteyenleri doğayla buluşturuyor.

DİNLENDİRİCİ ATMOSFER, DENİZ MANZARASINDA KÜTÜPHANE

Darıca Millet Bahçesi içerisinde yer alan Gülistan Bahçesi, Türk İslam Bahçesi ve Kaktüs Bahçesi; estetik görünümleri, hoş kokuları ve dinlendirici atmosferleriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Türkiye’nin deniz manzarasıyla öne çıkan kütüphanelerinden biri olan Darıca Millet Bahçesi Kütüphanesi’nin hemen yanında konumlanan bu özel alanlar, doğayla iç içe huzurlu bir deneyim sunuyor.

GÜLLERİN BÜYÜSÜ GÜLİSTAN BAHÇESİ’NDE

Toplam 2 bin 500 metrekarelik alana sahip Gülistan Bahçesi, estetik dokusuyla dikkat çekiyor. 800 metrekarelik sert zemin traverten taşlarla kaplanırken, ferforje pergoleler ve banklar bahçeye zarif bir görünüm katıyor. Bin 700 metrekarelik yeşil alanda ise

21 farklı türde gül yer alıyor. Renkleri ve hoş kokularıyla ziyaretçileri karşılayan güller, bahçeye ayrı bir güzellik katıyor.

TÜRK İSLAM BAHÇESİ GELENEKSEL DOKUYU YAŞATIYOR

2 bin 300 metrekarelik alana sahip Türk İslam Bahçesi, geleneksel bahçe kültürünü yansıtan yapısıyla öne çıkıyor. Ahşap pergoleler ve oturma alanlarıyla ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkânı sunan bahçede, 600 metrekarelik bölüm traverten kaplama sert

zemin olarak düzenlendi. 1.700 metrekarelik yeşil alanı ile doğal ve huzurlu bir ortam sunuyor.

40 FARKLI TÜRÜYLE KAKTÜS BAHÇESİ

Millet Bahçesi’nin dikkat çeken alanlarından biri olan Kaktüs Bahçesi, farklı bitki türlerini bir araya getiriyor. Bin 100 metrekarelik alanda oluşturulan bahçede 40 farklı kaktüs türü bulunuyor. Farklı form ve boyutlardaki kaktüsler, ziyaretçilere adeta açık hava sergisi deneyimi yaşatıyor.

DENİZ MANZARASI EŞLİĞİNDE HUZURLU ANLAR

Darıca Millet Bahçesi’nde yer alan bu üç tematik bahçe, kütüphane ile birlikte bölgenin önemli çekim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Eşsiz deniz manzarası, özenle tasarlanan peyzaj alanları ve farklı temalarıyla bu bahçeler, her yaştan vatandaşa doğayla

iç içe keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor.