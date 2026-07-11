Büyükşehir, denetimlerle kuralsızlığa ‘dur’ diyor

81 GÜNDEM MADDESİ KARARA BAĞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, haftalık gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın konularının ele alındığı toplantıda toplam 81 gündem

maddesi karara bağlandı.

79 SÜRÜCÜYE 292 BİN TL CEZA

Trafikte düzeni ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kurallara uymayan sürücülere göz açtırmadı. Yapılan kontrollerde; yolcularla tartışan, durakta bekleyen vatandaşı almayan, araçta sigara içen,

sefer saatlerine uymayan ve araçta uygunsuz aksesuar bulunduran özel halk otobüsü şoförleri tespit edildi. Bu kapsamda 79 sürücüye toplam 292 bin 695 TL idari para cezası uygulanması encümen tarafından onaylandı.

BELGESİZ MÜZİK YAYININA 1 MİLYONU AŞAN CEZA

Toplantıda ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin denetimleri de değerlendirildi. Müzik yayın izni olmadan faaliyet gösterdiği belirlenen bir eğlence işletmesine 1 milyon 258 bin 527 TL idari para cezası kesildi. Söz konusu ceza da encümen

kararıyla onaylandı.

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