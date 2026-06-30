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Ormanya’da “Buz Devri” filmine rekor katılım

“Gece Sineması” etkinliğine yoğun ilgi gösterildi; Ormanya’da “Buz Devri” filmine rekor katılım Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,yaz aylarında vatandaşlara açık havada sinema keyfi yaşatıyor.

Ormanya'da 'Buz Devri” filmine rekor katılım

30 Haziran 2026 Salı 15:00

Bu kapsamda şehrin doğal yaşam ve ekoturizm merkezi Ormanya’da hayata geçirilen “Gece Sineması” etkinliği vatandaşlardan
yoğun ilgi gördü. Açık hava sinemasında 10 bini aşkın sinemasever, doğanın huzurlu atmosferinde “Buz Devri” filmini izledi.

YILDIZLARIN ALTINDA SİNEMA KEYFİ
Kocaeli’de altyapıdan kültürel faaliyetlere kadar her alanda önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaz akşamlarını değerlendirebileceği farklı programlara da ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda
Ormanya’da gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, açık hava sinemasının keyfini doğayla iç içe yaşadı. Gösterim öncesinde alanda düzenlenen animatör eğlenceleri çocuklara neşeli anlar yaşatırken, katılımcılara patlamış mısır, çay ve su ikram edildi. Sosyal
medya üzerinden yapılan anket sonucunda en çok oyu alarak gösterime seçilen “Buz Devri” filmi, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan izleyiciye keyifli ve nostaljik anlar sundu.

10 BİNİ AŞKIN SİNEMASEVER ORMANYA’DA BULUŞTU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla yaz akşamlarının en renkli buluşmalarından biri oldu. Aileleriyle birlikte Ormanya’ya gelen çocuklar hem karne sevincini hem de yaz tatilinin
başlangıcını sinema etkinliğiyle kutladı. Doğanın kalbinde kurulan gösterim alanına akın eden vatandaşlar, çocukları ile birlikte açık havada film izlemenin keyfini yaşadı.

GECE SİNEMASI YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK
Büyükşehir’in vatandaşları kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturmayı hedefleyen “Gece Sineması” etkinlikleri yaz boyunca devam edecek. Her ay farklı bir filmin gösterileceği etkinliklerin tarih ve program detayları
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ormanya’nın sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Doğa, kültür ve eğlenceyi bir araya getiren gece sineması yaz akşamlarının vazgeçilmez aktivitelerinden biri olmayı sürdürecek.

ORMANYA’YA YILIN İLK 6 AYINDA REKOR ZİYARETÇİ
Yürüyüş ve bisiklet parkurları, kamp alanı, çocuk hayvan çiftliği, yaban yaşam alanları, mesire alanları ve doğa eğitim alanları gibi birçok hizmeti bünyesinde barındıran Ormanya, yılın ilk altı ayında 2 milyon 326
bin 764 ziyaretçiyi ağırladı. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ormanya, özellikle hafta sonları ailelerin ve doğaseverlerin uğrak noktası oldu.

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