Ormanya’da “Buz Devri” filmine rekor katılım

Bu kapsamda şehrin doğal yaşam ve ekoturizm merkezi Ormanya’da hayata geçirilen “Gece Sineması” etkinliği vatandaşlardan

yoğun ilgi gördü. Açık hava sinemasında 10 bini aşkın sinemasever, doğanın huzurlu atmosferinde “Buz Devri” filmini izledi.

YILDIZLARIN ALTINDA SİNEMA KEYFİ

Kocaeli’de altyapıdan kültürel faaliyetlere kadar her alanda önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaz akşamlarını değerlendirebileceği farklı programlara da ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda

Ormanya’da gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, açık hava sinemasının keyfini doğayla iç içe yaşadı. Gösterim öncesinde alanda düzenlenen animatör eğlenceleri çocuklara neşeli anlar yaşatırken, katılımcılara patlamış mısır, çay ve su ikram edildi. Sosyal

medya üzerinden yapılan anket sonucunda en çok oyu alarak gösterime seçilen “Buz Devri” filmi, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan izleyiciye keyifli ve nostaljik anlar sundu.

10 BİNİ AŞKIN SİNEMASEVER ORMANYA’DA BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla yaz akşamlarının en renkli buluşmalarından biri oldu. Aileleriyle birlikte Ormanya’ya gelen çocuklar hem karne sevincini hem de yaz tatilinin

başlangıcını sinema etkinliğiyle kutladı. Doğanın kalbinde kurulan gösterim alanına akın eden vatandaşlar, çocukları ile birlikte açık havada film izlemenin keyfini yaşadı.

GECE SİNEMASI YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Büyükşehir’in vatandaşları kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturmayı hedefleyen “Gece Sineması” etkinlikleri yaz boyunca devam edecek. Her ay farklı bir filmin gösterileceği etkinliklerin tarih ve program detayları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ormanya’nın sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Doğa, kültür ve eğlenceyi bir araya getiren gece sineması yaz akşamlarının vazgeçilmez aktivitelerinden biri olmayı sürdürecek.

ORMANYA’YA YILIN İLK 6 AYINDA REKOR ZİYARETÇİ

Yürüyüş ve bisiklet parkurları, kamp alanı, çocuk hayvan çiftliği, yaban yaşam alanları, mesire alanları ve doğa eğitim alanları gibi birçok hizmeti bünyesinde barındıran Ormanya, yılın ilk altı ayında 2 milyon 326

bin 764 ziyaretçiyi ağırladı. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ormanya, özellikle hafta sonları ailelerin ve doğaseverlerin uğrak noktası oldu.