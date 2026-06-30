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Helva Şöleni’ne muhteşem final

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin birlikte düzenlediği ve bu yıl 24.sü düzenlenen Helva Şöleni muhteşem bir eğlence ile final yaptı.

Helva Şöleni'ne muhteşem final

30 Haziran 2026 Salı 09:46

Başkan Büyükakın da şölene katılarak helva kazanının açılışını yaptı, vatandaşlarla halay çekti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin birlikte organize ettiği 24. Helva Şöleni’nin finali, Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda
gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği Helva Şöleni’nin finalinde sahne alan Emirhan Çalışkan, alanı dolduran Kocaelililere unutulmaz bir gece yaşattı.

KAZANIN AÇILIŞINI BÜYÜKAKIN YAPTI
Doğu Kışla Gençlik Parkı’ndaki 24. Helva Şöleni’ne AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl
Başkanı Şahin Talus, İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Pehlivanoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Kocaelili katıldı. Başkan Büyükakın helva kazanının kapağını
açtı ve vatandaşlara helva ikram etti. 1.000 kişilik helva kısa sürede tükenirken, Başkan Büyükakın vatandaşlarla halay çekti, doyasıya eğlendi.

“BALKANLAR, VARLIK MÜCADELEMİZ”
Şölende konuşan Başkan Büyükakın, Evlad-ı Fatihanın bulunduğu toprakları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını vurguladı. Ramazan Ayı’nda Balkanlar’ı ziyaret ettiklerini hatırlatan
Büyükakın, “Nasip olursa, önümüzdeki günlerde yine Bosna’da olacağız. Srebrenica katliamının yıl dönümü için düzenlenecek programa katılacağız. Orası bizim aziz hatıramız. Milli kimliğimizi, milli şuurumuzu ayakta tutmanın bir nirengi noktası. Temas noktası
olarak orayı görüyoruz. Soydaşlarımız, Evladı Fatiha’nın hatıraları ve bu geleneğin yaşatılması, milli kimliğimizin yaşatılmasının varlık mücadelesi” dedi. Başkan Büyükakın sözlerini şöyle sürdürdü:

“ASLOLAN, BİR VE BERABER OLMAMIZ”
“Helva bizim geleneğimizin her noktasında var. Kökümüzde var. Bizi biz yapan değerlerden bir tanesi ve aslında bu helva şöleni vesilesiyle bir araya gelmemiz hiç de yadırganacak
bir şey değil. Aslolan bir araya gelmek. Bir olmak, beraber olmak. Çünkü beraberlikte birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bu birlik sadece bir yerdeki birlik mi? Hayır. Gönül coğrafyamızın tamamında birlik var. Çünkü bizler bir vücudun parçaları gibiyiz.
Balkanlardaki soydaşlarımız sıkıntı çekerken bizim burada keyif sürmemiz mümkün değil.

“DİLİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”
“Bu Ramazan ayında Bulgaristan'a yaptığımız ziyarette fark ettim. Sovyet rejiminin de etkisiyle dilinden kopartılan oradaki soydaşlarımızla iletişim kuramıyorduk. Oysa dil
soyut vatandır. Dili muhafaza etmek de tıpkı vatanı muhafaza etmek gibi kıymetli bir şeydir. Dolayısıyla bizim Balkanlarda ve gönül coğrafyamızın diğer noktalarında aynı yaklaşımla dil birliğini sağlayacak çalışmaları yürüttüğümüzü, bu konuda da adımlar attığımızı
özellikle ifade etmek istiyorum. Dilimize sahip çıkmak, varoluşumuza sahip çıkmaktır.”

“BAĞLARIMIZ HEP GÜÇLÜ KALACAK”
“Bütün bu organizasyonlar, bunun için gerçekleştiriliyor. Bu kültürü yaşatmak, bu birlikteliği sağlamak, varlık mücadelemizin ayrılmaz bir parçası, ilelebet ayakta kalmamızın
vazgeçilmez bir bileşeni. Bu nedenle bu faaliyetleri en az, kente yapılan altyapı yatırımları kadar önemsiyorum. Onun için buradaki gençlere seslenmek istiyorum. Büyüklerinizin yaptığı gibi onların gittiği yoldan devam edin. Bütün gayemiz, bütün çabamız bu
topraklar üzerinde varlığımızı, birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirmek ve bu topraklarla yakından bağı olan diğer coğrafyalardaki kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek.“

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