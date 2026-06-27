Mâh-ı Muharrem, Mukaddes Emanetler Ziyareti Programı Yapıldı Muharrem ayının taşıdığı manevi iklimi toplumun tüm kesimleriyle paylaşmayı amacıyla, Kocaeli Engelsiz Umut Platformu ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi iş birliğinde “Mâh-ı Muharrem, Mukaddes Emanetler Ziyareti” programı düzenlendi. İzmit Mehmet...

Mâh-ı Muharrem, Mukaddes Emanetler Ziyareti Programı Yapıldı

Muharrem ayının taşıdığı manevi iklimi toplumun tüm kesimleriyle paylaşmayı amacıyla, Kocaeli Engelsiz Umut Platformu ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi iş birliğinde “Mâh-ı Muharrem, Mukaddes Emanetler Ziyareti” programı düzenlendi.

İzmit Mehmet Ali Paşa Camii’nde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy’un yanı sıra Kocaeli Engelsiz Umut Platformu Başkanı Hüseyin Yılmaz, Aşk-ı Niyâz Mûsikî Derneği Başkanı Arif Ustacık, AK PARTİ İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrenci ve aileleri ile vatandaşlar katıldılar.

Konuk sanatçı Kemalcan Ergün, Aşk-ı Niyaz Musiki Topluluğu’nun seslendirdiği ilahilerle devam eden programda özel bireylerimiz Kutsal Emanetleri ziyaret ettiler.

Yazar Doç. Dr. Ali Cancelik, “Yetmiş İki Dillice” başlıklı söyleşisi sonrası program, vatandaşlarımızın Sakal-I Şerif ziyaretleriyle sona erdi.

T.C.

KOCAELİ VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

27.06.2026