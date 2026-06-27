GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mâh-ı Muharrem, Mukaddes Emanetler Ziyareti Programı Yapıldı

Mâh-ı Muharrem, Mukaddes Emanetler Ziyareti Programı Yapıldı Muharrem ayının taşıdığı manevi iklimi toplumun tüm kesimleriyle paylaşmayı amacıyla, Kocaeli Engelsiz Umut Platformu ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi iş birliğinde “Mâh-ı Muharrem, Mukaddes Emanetler Ziyareti” programı düzenlendi. İzmit Mehmet...

Mâh-ı Muharrem, Mukaddes Emanetler Ziyareti Programı Yapıldı

29 Haziran 2026 Pazartesi 06:50

Mâh-ı Muharrem, Mukaddes Emanetler Ziyareti Programı Yapıldı
Muharrem ayının taşıdığı manevi iklimi toplumun tüm kesimleriyle paylaşmayı amacıyla, Kocaeli Engelsiz Umut Platformu ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi iş birliğinde “Mâh-ı Muharrem, Mukaddes Emanetler Ziyareti” programı düzenlendi.
İzmit Mehmet Ali Paşa Camii’nde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy’un yanı sıra Kocaeli Engelsiz Umut Platformu Başkanı Hüseyin Yılmaz, Aşk-ı Niyâz Mûsikî Derneği Başkanı Arif Ustacık, AK PARTİ İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrenci ve aileleri ile vatandaşlar katıldılar.
Konuk sanatçı Kemalcan Ergün, Aşk-ı Niyaz Musiki Topluluğu’nun seslendirdiği ilahilerle devam eden programda özel bireylerimiz Kutsal Emanetleri ziyaret ettiler.
Yazar Doç. Dr. Ali Cancelik, “Yetmiş İki Dillice” başlıklı söyleşisi sonrası program, vatandaşlarımızın Sakal-I Şerif ziyaretleriyle sona erdi.
T.C.
KOCAELİ VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
27.06.2026

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gündem
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TCG Fırtına Hücumbotu’nun Ziyarete Açılması ile İlgili Basın Duyurusu TCG Fırtına Hücumbotu’nun Ziyarete Açılması...
Vali Aktaş, Selin Seda ve Ali Sami Çiftinin Nikah Törenine Katıldı Vali Aktaş, Selin Seda ve Ali Sami Çiftinin Nikah...
Ulaşımda yaz sefer tarifesi 29 Haziran’da başlıyor Ulaşımda yaz sefer tarifesi 29 Haziran’da başlıyor
İzmit'in Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıl Dönümü Mesajı İzmit'in Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıl Dönümü...
Başkan Büyükakın, karne alan öğrencilerin mutluluğunu paylaştı Başkan Büyükakın, karne alan öğrencilerin mutluluğunu...
Deniz ulaşımında yaz seferleri başlıyor Deniz ulaşımında yaz seferleri başlıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

TCG Fırtına Hücumbotu’nun Ziyarete Açılması...
KOCAELİ VALİLİĞİ İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 27.06.2026 TCG Fırtına Hücumbotu’nun...

Haberi Oku