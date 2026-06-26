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Çayırova Çocuk Kulübü öğrencileri karnelerini aldı

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde eğitim gören öğrenciler, dönem sonu karnelerini alarak tatil heyecanı yaşadı.

Çayırova Çocuk Kulübü öğrencileri karnelerini aldı

26 Haziran 2026 Cuma 10:37

  Çayırova Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Kulüpleri’nde eğitim-öğretim dönemi sona erdi. İlçedeki 9 mahalleye hizmet veren 8 bilgi evinde düzenlenen karne törenlerinde öğrenciler, karnelerini alarak tatil heyecanı yaşadı. Karnelerini alan çocuklar, sevinçlerini aileleri ve öğretmenleriyle paylaştı. Düzenlenen karne törenleri, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Bir dönem daha sona erdi. Çocuk kulüplerimizde eğitim alan minik öğrencilerimiz, karnelerine kavuştu. Tüm çocuklarımızı kutluyor, keyifli bir tatil diliyoruz" denildi. 


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