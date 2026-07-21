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Başkan Büyükgöz LGSBirincilerini Ağırladı

Başkan Büyükgöz LGS Birincilerini Ağırladı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tam puan alarak Türkiye birincileri a

Başkan Büyükgöz LGSBirincilerini Ağırladı

21 Temmuz 2026 Salı 15:23

Ziyarette Mustafa Üstündağ Ortaokulu öğrencileri Ceren Karaman ve Çınar Aygün, Emlak Konutları Ortaokulu öğrencisi Yağız Çınar Yıldız ile Özel Açı Ortaokulu öğrencisi Asya Aydınlı yer aldı. Başarı Tesadüf Değil Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve ailelerle de sohbet eden Başkan Büyükgöz, LGS'de elde edilen başarının disiplinli çalışmanın ve kararlılığın bir sonucu olduğunu vurguladı. Tercih döneminin en az sınav kadar önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükgöz, öğrencilere ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda karar vermeleri tavsiyesinde bulundu.

Başkan Büyükgöz, "Kendinize 'Ben kimim, hangi işi yaparken mutlu oluyorum?' sorularını sorun. Vereceğiniz karar, gelecekteki yaşam standardınızı ve mutluluğunuzu belirleyecek. Kararınızı verdikten sonra ise hedefinizden
şaşmadan yolunuza devam edin." dedi.

Teknolojiyi Üreten Gençler Olun
Konuşmasında teknoloji kullanımına da değinen Başkan Büyükgöz, gençlerin teknolojiyi tüketen
değil üreten bireyler olması gerektiğini belirterek, "Bizim gençlerimiz telefonu bilinçsizce kullanan değil, o telefonun yazılımını geliştiren,
oyunlarını yazan, yeni teknolojiler üreten Teknofest kuşağı olmalı. Teknolojiyi
en iyi şekilde kullanmalı ama onun esiri olmamalılar." ifadelerini kullandı.
Üniversite İçin de Söz Aldı Başarının
fedakârlık ve disiplin gerektirdiğini dile getiren Başkan Büyükgöz, öğrencilerden üniversite sınavlarında da aynı başarıyı göstermelerini istedi.
Gençlerden hedeflerini yüksek tutmalarını isteyen Başkan Büyükgöz, ailelere ve
öğretmenlere de öğrencilerin başarılarındaki katkılarından dolayı teşekkür
etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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