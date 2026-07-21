KÜLTÜR VE SANAT:
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Eskihisar'da Sanat Dolu Hafta Sonu

Eskihisar'da Sanat Dolu Hafta Sonu Gebze Belediyesi'nin düzenlediği Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları, binlerce vatandaşı tarih ve sanatın buluştuğu atmos

Eskihisar'da Sanat Dolu Hafta Sonu

21 Temmuz 2026 Salı 10:23

Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen
Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları, yaz akşamlarına kültür ve sanatın sıcaklığını taşıyor. Tarihi kalenin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen
etkinlikler, hafta sonunda her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla adeta festivale dönüştü.
Halk Oyunları ve Türkülerle Coşku Zirveye Çıktı
Programın cumartesi günkü bölümünde,
Sinan Tokoğlu önderliğinde sahne alan GESMEK Halk Oyunları ekibi, Anadolu'nun farklı yörelerinden sergilediği gösterilerle büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından Şef Ünal Dursun
yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle izleyenlere duygu dolu ve keyifli anlar yaşattı.
Sıra Gecesine Yoğun İlgi Etkinliklerin pazar günü programında ise Şef Ersin Çoban önderliğinde düzenlenen Sıra Gecesi, yüzlerce Gebzeliyi Eskihisar Kalesi'nde buluşturdu.

Türkülerin hep bir ağızdan söylendiği gecede vatandaşlar unutulmaz bir yaz akşamı yaşarken, tarihi kale de eşsiz atmosferiyle programa ayrı bir renk kattı.

Başkan Büyükgöz: "Kültür ve Sanata Yatırım
Yapıyoruz"
Programda vatandaşlara hitap eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz , kültür ve sanat faaliyetlerini her geçen gün artırdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kültür ve sanat etkinliklerimizi her geçen gün artırıyor ve çeşitlendiriyoruz. Fiziki
yatırımlar elbette yapılacak. Ancak asıl önemli olan; bu tür kültürel etkinlikler, çocuklarımızın ve onları yetiştiren annelerimizin eğitimleri ile
onlara yönelik çalışmalarımızdır."

Etkinlikler Hafta Boyunca Sürecek Hafta sonunda yoğun ilgi gören Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları , hafta içi de birbirinden renkli
etkinliklerle devam edecek.

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