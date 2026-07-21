Eskihisar'da Sanat Dolu Hafta Sonu

Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen

Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları, yaz akşamlarına kültür ve sanatın sıcaklığını taşıyor. Tarihi kalenin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen

etkinlikler, hafta sonunda her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla adeta festivale dönüştü.

Halk Oyunları ve Türkülerle Coşku Zirveye Çıktı

Programın cumartesi günkü bölümünde,

Sinan Tokoğlu önderliğinde sahne alan GESMEK Halk Oyunları ekibi, Anadolu'nun farklı yörelerinden sergilediği gösterilerle büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından Şef Ünal Dursun

yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle izleyenlere duygu dolu ve keyifli anlar yaşattı.

Sıra Gecesine Yoğun İlgi Etkinliklerin pazar günü programında ise Şef Ersin Çoban önderliğinde düzenlenen Sıra Gecesi, yüzlerce Gebzeliyi Eskihisar Kalesi'nde buluşturdu.

Türkülerin hep bir ağızdan söylendiği gecede vatandaşlar unutulmaz bir yaz akşamı yaşarken, tarihi kale de eşsiz atmosferiyle programa ayrı bir renk kattı.

Başkan Büyükgöz: "Kültür ve Sanata Yatırım

Yapıyoruz"

Programda vatandaşlara hitap eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz , kültür ve sanat faaliyetlerini her geçen gün artırdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kültür ve sanat etkinliklerimizi her geçen gün artırıyor ve çeşitlendiriyoruz. Fiziki

yatırımlar elbette yapılacak. Ancak asıl önemli olan; bu tür kültürel etkinlikler, çocuklarımızın ve onları yetiştiren annelerimizin eğitimleri ile

onlara yönelik çalışmalarımızdır."

Etkinlikler Hafta Boyunca Sürecek Hafta sonunda yoğun ilgi gören Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları , hafta içi de birbirinden renkli

etkinliklerle devam edecek.