Kontrolden çıkan otomobil 5 metrelik yükseklikten uçtu: 2 kişinin burnu bile kanamadı, 1 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Gebze Barış Mahallesi 1810 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 34 FSZ 652 plakalı otomobil, mıcır kaplı rampadan aşağı indiği sırada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada sürücü M.A. ve oğlu A.A. yara almadan kurtulurken, eşi S.A. ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.