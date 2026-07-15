Atölyem Parkta Akşemsettin Parkı'nda Çocuklarla Buluştu

Yoğun katılımla gerçekleşen programda minikler, birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Eğlenirken Öğrendiler

Etkinlik kapsamında çocuklar, yaş gruplarına uygun hazırlanan atölye çalışmaları, oyunlar ve çeşitli etkinliklere katıldı. El becerilerini geliştiren uygulamalarda üretmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, aynı zamanda arkadaşlarıyla birlikte sosyal ve eğlenceli vakit geçirme imkânı buldu. Parkı dolduran çocukların enerjisi ve neşesi etkinliğe renk kattı.

Mahallelerde Çocuklarla Buluşmaya Devam Ediyor

Mahalle mahalle sürdürülen "Atölyem Parkta" programıyla Gebze Belediyesi, çocukları kültürel, sanatsal ve eğitici etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Ailelerin de ilgiyle takip ettiği etkinlikler, mahalle yaşamına hareket kazandırırken çocukların gelişimine katkı sunan içerikleriyle beğeni topluyor. Program, önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.