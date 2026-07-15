Temiz duraklar, konforlu yolculuklar

YOLCULUKLAR TEMİZ DURAKLARDA BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran hizmetlerini toplu ulaşım alanında da kesintisiz sürdürüyor. Her gün binlerce kişinin kullandığı kapalı ve klimalı yolcu duraklarının dahatemiz, sağlıklı ve konforlu olması amacıyla yürütülen temizlik ve bakım çalışmaları kent genelinde belirlenen program doğrultusunda düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Gün içinde yoğun olarak kullanılan bekleme alanlarında oluşabilecek toz ve kirin önüne geçmek için sahada görev yapan ekipler, durakları modern ekipmanlarla detaylı şekilde temizleyerek vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda beklemesini sağlıyor.

KLİMALI DURAKLARDA YAZ BOYUNCA HİJYEN VE KONFOR

Özellikle yaz aylarında vatandaşlara serin ve konforlu bir bekleme ortamı sunan klimalı duraklarda hijyen standartlarının korunmasına büyük önem veriliyor. Klima sistemleri ve durak içi kullanım alanları periyodik olarak kontrol edilip temizlenirken, vatandaşların toplu ulaşımı bekledikleri süreyi daha sağlıklı, ferah ve rahat bir ortamda geçirmesi sağlanıyor. Böylelikle klimalı duraklar, yazın bunaltıcı sıcaklarında toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar için hem serinleten

hem de güvenle vakit geçirebilecekleri modern bekleme alanları olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

12 İLÇEDE KESİNTİSİZ HİZMET

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelindeki 4 bin 228 kapalı ve 33 klimalı yolcu durağı belirli periyotlarla temizlik ve bakımdan

geçiriliyor. Modern ekipmanlarla donatılan 3 durak yıkama aracıyla 12 ilçede kesintisiz hizmet veren Büyükşehir ekipleri, her ay yaklaşık 2 bin kapalı yolcu durağını yıkayarak hijyen standartlarını en üst seviyede tutuyor.

BÜYÜKŞEHİR VATANDAŞIN KONFORU İÇİN SAHADA

Periyodik olarak sürdürülen temizlik çalışmalarıyla duraklar yalnızca daha temiz bir görünüme kavuşmuyor, aynı zamanda vatandaşların özellikle sıcak yaz günlerinde toplu ulaşımı beklerken daha sağlıklı, güvenli ve

konforlu bir ortamdan yararlanması sağlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, insanı merkeze alan hizmet anlayışıyla kent yaşamının her alanında olduğu gibi toplu ulaşımda da vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.