15 Temmuz'un, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü şekilde ortaya çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Aslantaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak büyük bir mücadele ortaya koymuştur. Devletimizin bekasına ve milletimizin iradesine yönelen hain darbe girişimi, milletimizin cesareti ve kararlılığı sayesinde bertaraf edilmiştir.

O gece yazılan destan, birlik ve beraberliğimizin en güçlü göstergelerinden biri olarak tarihimizdeki yerini almıştır."

Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan iş dünyasının da güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiğini vurgulayan Aslantaş, ekonomik bağımsızlığın da millî bağımsızlığın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Başkan Aslantaş mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını, Türkiye Cumhuriyeti’nin huzur ve

güven içerisinde daha güçlü yarınlara ulaşmasını temenni ediyorum."