banner1344
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ASLANTAŞ: "15 TEMMUZ, MİLLETİMİZİN DEMOKRASİYE VE MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKTIĞI TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Aslantaş

ASLANTAŞ:

15 Temmuz 2026 Çarşamba 11:01

15 Temmuz'un, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü şekilde ortaya çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Aslantaş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak büyük bir mücadele ortaya koymuştur. Devletimizin bekasına ve milletimizin iradesine yönelen hain darbe girişimi, milletimizin cesareti ve kararlılığı sayesinde bertaraf edilmiştir.
O gece yazılan destan, birlik ve beraberliğimizin en güçlü göstergelerinden biri olarak tarihimizdeki yerini almıştır."
Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan iş dünyasının da güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiğini vurgulayan Aslantaş, ekonomik bağımsızlığın da millî bağımsızlığın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti.
Başkan Aslantaş mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:
"15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını, Türkiye Cumhuriyeti’nin huzur ve
güven içerisinde daha güçlü yarınlara ulaşmasını temenni ediyorum."

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gündem
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Temiz duraklar, konforlu yolculuklar Temiz duraklar, konforlu yolculuklar
Kocaeli’deki 72 sanıklı protesto davası ertelendi Kocaeli’deki 72 sanıklı protesto davası ertelendi
Büyükşehir’in bilim vizyonu ödülle taçlandı Büyükşehir’in bilim vizyonu ödülle taçlandı
Gebze’de üstyapı çalışması uyarısı Gebze’de üstyapı çalışması uyarısı
Başkan Büyükgöz Kırsal Mahalle Muhtarlarıyla Başkan Büyükgöz Kırsal Mahalle Muhtarlarıyla
Yavru leylekler şifalı ellerde kanat çırpmayı bekliyor Yavru leylekler şifalı ellerde kanat çırpmayı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Temiz duraklar, konforlu yolculuklar
Yolcu duraklarında hijyen Büyükşehir’e emanet; Temiz duraklar, konforlu yolculuklar Kocaeli Büyükşehir...

Haberi Oku