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Ara sokaklar tek yön, bisiklet yolu bağımsız

Başiskele sahilinde modern ulaşım için yeni dönem; Ara sokaklar tek yön, bisiklet yolu bağımsız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele

Ara sokaklar tek yön, bisiklet yolu bağımsız

13 Temmuz 2026 Pazartesi 11:34

Başiskele sahilinde hayata geçirdiği yeni düzenlemeyle ulaşımda konfor ve güvenliği artırdı. Körfez Mahallesi sahil hattında ara sokaklar tek yönlü trafiğe dönüştürülürken, bisiklet
yolu da trafikten ayrıştırılarak bağımsız bir hat haline getiriliyor.

YATIRIMLAR SAĞLIKLI YAŞAM VİZYONUYLA ŞEKİLLENİYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, artan nüfusla birlikte yaya ve araç trafiğine yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Yapılan çalışmalarla trafik akışı rahatlatılırken, yayalar ve sürücüler için daha güvenli ulaşım imkânı sağlanıyor. Bisiklet kullanıcılarını da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarını sağlıklı yaşam vizyonuyla şekillendiriyor. Bu kapsamda Başiskele sahil hattında trafik düzenlemesi tamamlanırken, bisiklet yolu araç trafiğinden ayrıştırılarak bağımsız bir hat haline getiriliyor
.
ASFALT SERİMİ TAMAMLANDI
Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele sahilinde yürütülen kapsamlı ulaşım düzenlemesi tamamlandı. Trafik akışını rahatlatmak, yaya güvenliğini artırmak ve otopark ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla başlatılan çalışmalarda asfalt serimi ve yol çizgileri tamamlanarak proje başarıyla sonuçlandırıldı.

ARA SOKAKLAR TEK YÖNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; Körfez Mahallesi sınırlarında yer alan Cevher Dudayev Caddesi, Eski Bağdat Caddesi ve Liman (Sahil) Caddesi ile bu güzergâhlara bağlanan
ara sokaklarda trafik akışı tek yönlü olarak yeniden planlandı. Sahil hattında araç trafiğinin tek şeride düşürülmesiyle birlikte daha düzenli ve güvenli bir ulaşım sağlandı.

OTOPARK KAPASİTESİ ARTIRILDI
Yeni düzenleme ile birlikte bölgedeki otopark sorunu da önemli ölçüde çözüme kavuşturuldu. Güzergâh boyunca her biri 100 araç kapasiteli 4 ayrı otopark alanı oluşturulurken, daha önce düzensiz şekilde kullanılan yaklaşık 500 araçlık park alanı yeniden planlanarak toplam kapasite 850 araca çıkarıldı.

ALTERNATİF YOLLAR TRAFİĞİ RAHATLATACAK
Cevher Dudayev Caddesi ile Eski Bağdat Caddesi arasındaki asfalt çalışmaları tamamlanırken, yol çizgilerinde de sona gelindi. Ayrıca D-130 Karayolu Başiskele Kavşağı Koridor Projesi bağlantı yolları sayesinde sahil bölgesine daha güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sağlanacak. Yeni alternatif yolların devreye alınmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalması bekleniyor.

BİSİKLET YOLU BAĞIMSIZ HALE GETİRİLİYOR
Sahil bandında yürüyüş yolu ile iç içe olan bisiklet yolu da yeniden düzenleniyor. Yapılacak çalışmalarla bisiklet yolu, yaya ve araç trafiğinden ayrılarak bağımsız hale getirilecek.
Yeni uygulama ile hem araç trafiğinde akıcılığın sağlanması hem de bisiklet kullanıcıları için daha güvenli ve kesintisiz bir ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor.

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